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Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Три человека погибли в ДТП в Таштагольском районе Кузбасса

В Таштагольском районе Кузбасса столкнулись два автомобиля. В результате ДТП погибли три человека, один пострадал, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по региону в пятницу.

Авария произошла накануне около 16:30 на 37 км автодороги Кузедеево — Мундыбаш — Таштагол. По предварительным данным, водитель автомобиля Suzuki Grand Vitara выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со встречным Honda Fit.

Двое водителей, мужчины 70 и 28 лет, погибли на месте инцидента. Кроме того, 25-летий пассажир Honda Fit скончался от полученных травм в медицинском учреждении. Также в результате ДТП травмирована женщина 63 лет, находящаяся в Suzuki.

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Екатерина Лукашевич


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