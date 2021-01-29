Конкурсному управляющему «Треста №14» заявились первые кредиторы

Конкурсному управляющему ПАО «Трест №14» Олегу Касьянову поступили требования кредиторов предприятия-банкрота. По информации Единого федерального реестра требований о банкротстве, первыми заявившимися кредиторами являются 12 дольщиков застройщика. Участники долевого строительства требуют возврата средств или передачи квартир в недостроенных домах «Треста №14» в Перми по ул. Сокольской, 10б, и в поселке Горном, на ул. Конников, 3а.

Общая сумма требований от троих участников строительства — 3,7 млн руб. Кредиторы предъявляют решения и исполнительные листы Свердловского районного суда Перми. По сведениям картотеки суда, судебные дела кредиторов были связаны со строительством жилья, защитой прав потребителей и договорами в сфере строительных и связанных с ними инженерных услуг. Девять дольщиков требуют передать им квартиры площадью от 18 до 68 кв. м.

Напомним, 12 января 2021 года краевой арбитраж открыл в отношении ПАО «Трест №14» конкурсное производство. Требования о включении в реестр кредиторов выделены в отдельное производство. Заявление налоговой службы о банкротстве «Треста №14» рассматривалось в суде с мая 2019 года. Изначально сумма требований составляла 218 млн руб., из которых задолженность перед ФНС — 171,8 млн руб. В процессе рассмотрения дела требования истца к девелоперу сократились до 196 млн руб. Арбитраж предоставлял ФНС и «Тресту №14» возможность договориться, но стороны так и не заключили мировое соглашение. Параллельно в суде банк «Урал ФД» взыскивает с девелопера 418,7 млн руб. по договору о кредитной линии. Корпорация развития Пермского края (КРПК, 100% в собственности края) планирует выкупить два долгостроя должника для завершения объектов.