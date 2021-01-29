Ковидная пневмония подтвердилась за сутки у 158 саратовцев

В Саратовской области за сутки подтверждено 247 случаев коронавируса, выздоровели 249 человек. Такие данные предоставил оперативный штаб.

Общее количество заболевших COVID-19 достигло 42706 человек, выздоровевших – 37297. В Саратове выявлено 111 новых случаев, на Энгельсский район приходится 36, на Вольский — 18, Балаковский — 15, Балашовский — семь, Марксовский — шесть, Ершовский, Ивантеевский, Пугачевский и Хвалынский — по пять, Базарно-Карабулакский, Дергачевский, Лысогорский, Петровский и Ртищевский — по четыре, Воскресенский, Татищевский и Турковский — по три, Красноармейский и Саратовский — по два, Балтайский — одному.

Пневмония наблюдается у 158 пациентов с коронавирусом, ОРВИ – у 82, бессимптомное течение — у семи.

В числе заболевших 21 ребенок.

Марина Ковалева