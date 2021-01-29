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В Новороссийске сносят здание заброшенного драмтеатра

В Новороссийске приступили к демонтажу здания недостроенного драматического театра на улице Рубина. На месте работает строительная техника.

Известно, что строительство драмтеатра началось в 1976 году. В девяностых стройка остановилась. Недостроенный театр приобрело ЗАО «Дальфин». Собственник сдал часть помещений театра в аренду и параллельно пытался привлечь инвесторов, чтобы достроить объект. Вскоре экспертиза показала, что здание не подлежит достройке.

Как писал "Ъ-Кубань", предыдущий собственник недостроенного драмтеатра продал объект Николаю Погосову, который захотел изменить вид использования земли на жилищное строительство и построить на этом месте два жилых многоэтажных дома. В октябре 2020 года на заседании комитета по ЖКХ и градостроительной политики городской думы Новороссийска депутаты проголосовали против утверждения проекта планировки территории, разработанного застройщиком.

Наталья Решетняк


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