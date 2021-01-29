В Рыбинске благоустроят Комсомольскую площадь за 14,6 млн рублей

В городе Рыбинске Ярославской области в 2021 году будет проведено благоустройство Комсомольской площади, сообщила директор городского департамента ЖКХ, транспорта и связи Олеся Минеева. По ее словам, на проведение работ направлено более 14,68 млн руб. Уже проведены торги на которых была определена подрядная организация. Ею стала компания ООО «Крепыш».

Госпожа Минеева опубликовала на своей странице в соцсети «Вконтакте» эскизные фотографии плана обустройства площади.

«В результате благоустройства восстановим Стеллу, обустроим ее декоративную подсветку, заменим покрытие всей территории, организуем освещение, установим современные светильники и современные скамейки с функцией зарядки телефонов»,— написала директор департамента.

Она уточнила, что подрядчик приступит к выполнению работ весной. Завершить благоустройство Комсомольской площади планируется до 1 августа 2021 года.

Антон Антонов