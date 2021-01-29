Директора «КамгэсЗЯБа» обвинили в сокрытии 59 млн рублей

В Татарстане в ближайшее время начнется суд над 49-летним директором ООО «КамгэсЗЯБ» (имя не упоминается). Его обвиняют в сокрытии 59,2 млн руб. от налоговой службы ( ч. 2 ст. 199.2 УК РФ). Об этом говорится в сообщении регионального управления СКР.

«По версии следствия, в 2018-2019 годы, обвиняемый, зная о наличии просроченной задолженности по налогам и страховым взносам в сумме более 59,2 млн. руб., при наличии мер, предпринятых налоговым органом по взысканию недоимки, осуществил расчеты с контрагентами через третьих лиц на сумму более 125,9 млн. руб., сокрыв денежные средства от взыскания», — отметили в ведомстве.

Вину директор предприятия полностью признал. Сейчас он находится под подпиской о невыезде, уточнили в СКР.

Согласно данным сайта ООО «КамгэсЗЯБ», в данный момент директором предприятия является Фарит Дирдизов.

"Ъ-Казань"