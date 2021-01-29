Муниципальную баню на Запруде сдадут в аренду пермскому предпринимателю

Городской департамент имущественных отношений подвел итоги торгов по сдаче в аренду здания общественной бани на ул. Гарцовской, 60. Открытый аукцион в электронной форме состоялся 26 января. По сведениям электронной документации, одноэтажное здание парильни общей площадью 385,2 кв. м получит в аренду Алексей Целоусов, владелец трех пермских компаний в области права и управления недвижимостью. Господин Целоусов был единственным участником аукциона, предложив арендовать объект по начальной цене — за 273,6 тыс. руб. в год. Конкурсная комиссия признала аукцион несостоявшимся и решила заключить договор с его единственным участником.

Здание общественной бани на ул. Гарцовской, 60, администрация Перми выставила на торги в начале декабря 2020 года. Объект предложили арендовать в течение 10 лет. По условиям аукционной документации, арендатор может использовать здание по ул. Гарцовской, 60, только под баню.

В минувшем году власти Перми решили сдать в концессию на 25–35 лет муниципальные общественные бани — «Пушкинскую» (угол ул. Пушкина, 64, и Газеты «Звезда», 38) и по ул. Гарцовской, 60 (Мотовилихинский район). Концессионная плата по бане на ул. Гарцовской должна была составить примерно 100 тыс. руб. в год при инвестициях 10–15 млн руб. В департаменте имущественных отношений поясняли, что сдача объектов в концессию обусловлена необходимостью привести здания в нормативное состояние.

По данным kartoteka.ru, Алексей Целоусов на паритетных началах с Екатериной Никроенко является учредителем ООО «Ника» (деятельность в области права). Господин Целоусов числится также собственником ООО «СК-Пермь» и ООО «Привилегия» — организации управляют недвижимостью и эксплуатацией нежилого фонда.