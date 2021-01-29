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Ограничения из-за COVID-19 могут снять в Прикамье летом

Ограничительные меры, действующие в Пермском крае в связи с пандемией коронавирусной инфекции, могут быть отменены летом этого года. Об этом заявила главный внештатный терапевт краевого минздрава Наталья Корягина.

Как предполагают медики, пандемия пойдет на спад весной, а к лету ситуация позволит отменить основные ограничения, связанные в том числе с проведением массовых мероприятий. Пока же регион занимает 11-е место в России по темпам распространения COVID-19. Общее количество заболевших в Пермском крае составляет 38 839 человек.

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