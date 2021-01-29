В Красноярске участник акции в поддержку Алексея Навального извинился перед полицейскими

Житель Красноярска, задержанный за нападение на сотрудника органов внутренних дел во время митинга-шествия в поддержку оппозиционера Алексея Навального, принес свои извинения.

Как сообщает пресс-служба краевого УМВД, 23-летний участник мероприятия «умышленно бросил в направлении сотрудника органов внутренних дел бутылку и попал ему в голову». «Я хочу просто перед сотрудники полиции извиниться за составленное неудобство своим, так сказать, нахождением на этом месте. Это их работа, я не прав, что задел сотрудника полиции, я раскаиваюсь в этом искренне»,— сказал житель.

В отношении него проводят доследственную проверку. Далее материалы передадут в следственные органы для принятия процессуального решения.

Как ранее писал “Ъ-Сибирь” 23 января в сибирских регионах прошли акции в поддержку арестованного политика Алексея Навального. В Красноярске, по разным оценкам, собралось от 1 до 3 тыс. участников. Также акции провели в Барнауле, Томске, Омске, Новосибирске и др.

Юлия Сасевич