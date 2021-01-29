Глава Ижевска опроверг информацию о продаже горожанам детских площадок

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев опроверг информацию о продаже жителям детских площадок, установленных в рамках реестра наказов избирателей на своей странице во «ВКонтакте». Ранее в социальных сетях появилось соответствующее письмо под подписью начальника МКУ «Служба технологического обеспечения ЖКХ» Ольги Глухих.

«Действительно, существуют определенные нюансы в юридическом оформлении процедуры передачи площадок от города в общедолевую собственность МКД. Но авторы письма поступили недопустимо: поторопились предложить вариант продажи муниципального имущества жителям. С этим фактом нам еще предстоит разобраться и принять дисциплинарные меры. Я прошу жителей сохранять спокойствие: ни о какой купле-продаже этого имущества не может быть и речи. Мы обязательно найдем механизм безвозмездной передачи собственникам МКД элементов благоустройства, установленных во дворах по реестру наказов»,— подчеркнул господин Бекмеметьев.