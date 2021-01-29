Полиция предостерегает жителей Прикамья от участия в акциях в поддержку Алексея Навального

ГУ МВД по Пермскому краю предостерегло жителей региона от призывов и участия в публичных мероприятиях в поддержку Алексея Навального, запланированных на 31 января.

«Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться»,— сообщается на сайте ГУ МВД.

Политик Алексей Навальный был задержан 17 января в Москве по прилете из Германии. 18 января в актовом зале отдела полиции в Химках прошло выездное заседание суда, на котором политика арестовали на 30 суток.

23 января в России прошли митинги с требованием освободить Алексея Навального. В Перми на улицы вышло от 2 до 5 тыс. человек. Представители штаба Навального говорят о 8 тыс. участников. Шествие продолжалось около полутора часов. Протестующие прошли по центральным улицам города — Ленина и Комсомольскому проспекту. Полиция предупреждала участников протестной акции о том, что шествие не согласовано, но массовых задержаний не было. Протестующие скандировали: «Навальный!», «Путин — вор!», «Свободу!», «Отпускай!».