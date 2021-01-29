В ХМАО выявлено 189 новых случаев COVID-19

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) за минувшие сутки выявлено 189 новых случаев COVID-19. Об этом сообщили в региональном оперштабе. С начала пандемии диагноз подтвердился у 47 296 человек, из которых 43 961 уже выздоровел.

Новые случаи заражения коронавирусом были подтверждены в 18 муниципалитетах. Больше всего случаев выявили в Сургуте, где заболели 35 человек. В Нягани COVID-19 заразились 20 человек, в Нижневартовске — 17, в Советском районе и Ханты-Мансийске — 15. На момент выявления 145 человек переносили заболевание с симптомами ОРВИ, у 27 пациентов диагностирована пневмония, 17 заболевших переносили коронавирус в бессимптомной форме.

В данный момент в больницах округа в тяжелом состоянии находятся 86 пациентов с коронавирусом, 56 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

За сутки было подтверждено еще пять летальных случаев от COVID-19. С начала пандемии от инфекции скончались 660 пациентов.