Число официально безработных в Алтайском крае увеличилось за год в два раза

В Алтайском крае по итогам 2020 года официально зарегистрированных 36 тыс. безработных граждан (3,2 % к численности рабочей силы). По данным краевого управления по труду и занятости населения, на первое февраля 2020 года численность официально зарегистрированных безработных граждан составила более 17 тыс. человек (1,5 % от численности рабочей силы).

Ситуация на рынке труда Алтайского края в 2020 году складывалась аналогично всероссийским тенденциям, отмечают в управлении. Рост числа обращений жителей региона в службу занятости был отмечен с апреля. Всего за помощью в поиске работы обратились 94,9 тыс. человек.

Оксана Павлова