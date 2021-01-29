В строившем ЖК «Звездный квартал» ООО «Карат» продлено конкурсное производство

Арбитражный суд Воронежской области по ходатайству конкурсного управляющего Татьяны Глаголевой продлил процедуру конкурсного производства в отношении ООО «Карат» на шесть месяцев, следует из материалов суда. Следующее заседание по решению вопроса о продлении или завершении процедуры назначено на 14 июля 2021 года.

ООО «Карат» проходит процедуру конкурсного производства с августа 2018 года. Таким образом, она продлялась уже неоднократно. Компанию, строившую в Воронеже ЖК «Звездный квартал», могут начать банкротить как застройщика. Суд с июля 2020 года рассматривает иск Татьяны Глаголевой о применении к должнику правил банкротства застройщиков (положение параграфа 7 главы IX закона о банкротстве). Раньше банкротить юрлицо по правилам застройщиков пытались его конкурсные кредиторы — Елена и Алексей Игнатовы, которые на стадии строительства котлована ЖК стали его инвестиционными покупателями.

Процедура наблюдения в отношении ООО «Карат» по иску банка «Открытие» была введена в марте 2018 года из-за долга 52,3 млн руб. по договору поручительства от 2012 года, обеспечивающего кредитный договор. Третьим лицом в разбирательстве было заявлено ПАО «Гуд ван» — столичная юридическая компания, считавшаяся последним активом воронежского финансиста Алексея Туркова, умершего в июле 2015 года. В августе 2018-го «Карат» ушел в конкурсное производство. Конкурсный управляющий, напомним, пыталась вернуть в конкурсную массу более 80 квартир, купленных в 2014 году на стадии котлована Еленой и Алексеем Игнатовыми и частично перепроданных потом третьим лицам, в том числе по договорам уступки.

Как к банкротству «Карата» хотели привлечь внимание губернатора, читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Ирина Лобанова