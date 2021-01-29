Власти Омской области разрешили возобновить работу фуд-кортов и игровых комнатам в ТЦ

В Омской области фуд-корты в ТЦ возобновят работу с 1 февраля. Детские игровые комнаты и развлекательные центры будут открыты с 12 февраля, сообщает пресс-служба правительства региона.

Кроме того, с 12 февраля заведениям общепита разрешено работать с 00:00 до 6:00 при соблюдении санитарных норм. Также в области можно проводить соревнования, а с 15 февраля на спортивных мероприятиях могут присутствовать зрители (до 50% заполняемости).

При этом в регионе продлевают режим повышенной готовности, масочный режим, предписание о самоизоляции жителей старше 65 лет до 1 марта.

По данным местного оперативного штаба, с начала пандемии в регионе коронавирусом заболели 36 650 пациентов, выздоровели 23 730 человек, скончались — 1 072.

Екатерина Лукашевич