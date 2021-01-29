Имущественный комплекс завода-банкрота в Чайковском снова выставили на торги

Имущество чайковского предприятия АО «Новые фитинговые технологии» (НФТ), признанного банкротом, снова выставили на торги. Как отмечается в сообщении, опубликованном в «Едином федеральном реестре сведений о банкротстве», производственный комплекс НФТ находится в Ольховском сельском поселении Чайковского района и представляет собой 55 объектов недвижимости. В лот также входит 536 единиц движимого имущества. Начальная цена комплекса – 2,302 млрд руб.

Заявки на участие в торгах можно подавать с 1 февраля и до 10 марта. Победителя торгов определят 12 марта.

Первый раз имущество НФТ было выставлено на торги конкурсным управляющим Алексеем Ярковым в октябре 2020 года за 2,55 млрд руб., однако торги не состоялись.

Напомним, производственный комплекс «Новых фитинговых технологий» был введен в эксплуатацию летом 2017 года в рамках реализуемого на территории Пермского края инвестиционного проекта «Строительство завода по производству соединительных деталей трубопроводов». Основная задача проекта — удовлетворение потребностей предприятий нефтегазового и энергетического секторов экономики в соединительных деталях трубопроводов. Общая сумма инвестиций составила около 4,4 млрд руб.

В 2019 году краевой арбитражный суд признал АО несостоятельным, на тот момент компания задолжала ПАО «Сбербанк» и ООО «Дока» суммарно более 2,012 млрд руб.