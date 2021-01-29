Прокуратура предупредила сибиряков об ответственности за участие в несогласованных акциях

В Новосибирской и Омской областях прокуратура предупредила жителей об ответственности за участие в несогласованных публичных мероприятиях, сообщают пресс-службы ведомств. Провокации, попытки насильственных действий могут быть квалифицированы как преступные посягательства в соответствии нормами УК РФ, отмечают правоохранители.

«В связи с распространением в социальных сетях призывов о проведении 31 января 2021 года на территории Российской Федерации несогласованных публичных мероприятий прокуратурой принимаются меры по предостережению лиц, призывающих к незаконным действиям»,— говорится в сообщениях.

Как уточняется, призывы, а также участие в незаконных мероприятиях могут расцениваться как административное правонарушение и повлечь наказание, в том числе, арест. Вовлечение несовершеннолетних образует состав преступлений по ст. 150 и ст.151.2 УК РФ. Также родители не достигших совершеннолетия участников акций могут «понести ответственность за ненадлежащее исполнение обязанностей по защите прав и интересов детей».

31 января в ряде городов России планируются несогласованные мероприятия в поддержку Алексея Навального. Ранее, 23 января, прошли митинги-акции с требованием освободить арестованного политика. В Сибири шествия состоялись в Новосибирске, Кемерове, Барнауле, Горно-Алтайске, Красноярске, Томске, Омск и других городах.

Екатерина Лукашевич