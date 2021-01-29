«Пермнефтегеофизика» заняла холдингу «Росгеология» 500 млн рублей

ПАО «Пермнефтегеофизика» заключило с АО «Росгео» договор возобновляемого займа на пополнение оборотных средств и финансирование действующей производственной программы, в том числе инвестпрограммы. Сообщение об этом опубликовано на сайте центра раскрытия корпоративной информации «Интерфакс». Сделка состоялась в среду, 27 января.

Согласно договору, «Пермнефтегеофизика» может предоставлять «Росгео» заем частями, при этом максимальный размер единовременной задолженности в течение всего срока действия договора не может превышать 500 млн руб. Вернуть все полученные средства заемщик должен не позднее 31 декабря 2022 года.

Основная деятельность ПАО «Пермнефтегеофизика» — услуги в области скважинных геофизических исследований. Ранее основным собственником «Пермнефтегеофизики» было Росимущество. В 2016 году контрольный пакет акций предприятия (50,67%) выкупило АО «Росгеология». Еще 29,87% обыкновенных акций ПАО принадлежит ООО «Футбольное агентство “Команда”», остальной пакет — физлицам. Выручка ПАО «Пермнефтегеофизика» в 2019 году составила 2,2 млрд руб., чистая прибыль — 322,9 млн руб.