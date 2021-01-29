В Пермь возвращаются международные авиаперелеты Оперштаб разрешил их открыть с 8 февраля

Правительство России приняло решение о возобновлении с 8 февраля международного авиасообщения из Перми. Это было объявлено вчера по итогам заседания оперштаба.

Как сообщается в документе, помимо Перми откроются зарубежные полеты из аэропортов Астрахани, Екатеринбурга, Иркутска, Махачкалы, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода и Хабаровска.

Отметим, что в начале года губернатор Пермского края Дмитрий Махонин направил зампредседателя правительства РФ Татьяне Голиковой письмо с просьбой рассмотреть возможность включения аэропорта «Пермь» в перечень аэропортов, котором разрешено осуществлять международное воздушное сообщение, с I квартала текущего года.

«Установлением ограничений на международные перевозки нанесен ущерб не только туристическому кластеру, но и другим экономически значимым отраслям Пермского края, — говорилось в письме.

По данным аэропорта Пермь, в 2020 году число пассажиров на международных линиях составило 35,6 тыс. человек, годом ранее — 317,2 тыс. человек (снижение на 88,8%).

В письме отмечалось, что на территории аэропорта соблюдаются все необходимые мероприятия для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, приняты меры по контролю за соблюдением разработанных Росавиацией методологических указаний по поэтапному выходу из режима противоэпидемических ограничений.

Напомним, весной 2020 года из-за угрозы COVID-19 Россия ограничила международное сообщение, перелеты из Перми за границу были полностью прекращены. Летом правительство РФ начало постепенно возобновлять авиасообщение с другими государствами. Первоначально прямые вылеты за рубеж осуществлялись только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. В настоящий момент международные перелеты доступны также из аэропортов Казани, Калининграда, Новосибирска, Самары, Владивостока, Грозного, Красноярска и Уфы.

К середине января 2021 года авиасообщение было возобновлено более чем с 20 странами. 25 января президент Владимир Путин заявил, что эпидемиологическая ситуация в России стабилизируется и это дает возможность аккуратно снимать введенные ранее ограничения.