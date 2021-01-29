Продлено конкурсное производство в «СУ-5 трест Липецкстрой-М»

Арбитражный суд Липецкой области удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего ООО «СУ-5 трест Липецкстрой-М», продлив срок конкурсного производства на пять месяцев, сообщила пресс-служба суда. Рассмотрение отчета конкурсного управляющего о результатах проведения конкурсного производства в компании назначено на 24 июня 2021 года.

Инициатором банкротства структуры липецкого холдинга СУ-5 Михаила Захарова в сентябре 2018 года стало ООО «Центр фасадных технологий». Позднее к процедуре банкротства присоединились порядка 50 кредиторов. Процедуру конкурсного производства «СУ-5 трест Липецкстрой-М» проходит с 30 января 2019 года. В настоящий момент, по отчету управляющего, не завершены мероприятия по реализации имущества должника, взысканию дебиторской задолженности и не произведены расчеты с кредиторами.

Какие претензии к липецкой компании возникали у налоговиков, читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Ирина Лобанова