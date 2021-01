При утечке химикатов на заводе под Атлантой погибли шесть человек

В округе Холл в штате Джорджия на заводе пищевой промышленности произошла утечка жидкого азота. Как сообщило местное издание WSB TV со ссылкой на заявление властей, в результате ЧП погибли шесть человек, как минимум 12 пострадали.

Из госпитализированных в местные больницы в критическом состоянии остаются три человека. Утечка произошла на заводе Prime Pak Foods, недалеко от Атланты. На месте ЧП работают экстренные службы, более 130 сотрудников завода были эвакуированы. Что стало причиной утечки, пока неизвестно.

BREAKING: Multiple people taken to hospitals after chemical explosion at metro Atlanta plant. MORE DETAILS >> https://t.co/4xkg3G8FeV pic.twitter.com/UUaMIycxYb