В Новороссийске отмечена массовая гибель чаек

Берег Суджукской лагуны и Цемесской бухты усеян мертвыми чайками, сообщает «Новороссийский рабочий».

Чтобы выяснить причины происходящего, издание обратилось за комментариями к руководителю комиссии по охране и изучению природных экосистем Северо-Западного Кавказа Новороссийского отделения Русского географического общества Антону Поповичу. Он отметил несколько возможных причин массовой гибели птиц. Наиболее вероятно, что мор чаек связан с погодными условиями: после крещенских морозов в городе наступила штормовая погода. Кроме того пернатые могли умереть от недостатка пищи или от заболеваний.

«В зимний период околоводные птицы собираются в довольно многочисленные группы, увеличивается вероятность заболевания вирусными заболеваниями, например, птичьим гриппом. До получения результатов анализов, взятых у погибших птиц, невозможно с точностью утверждать это», - отметил эксперт.

В ветеринарной службе порекомендовали новороссийцам не брать в руки умерших птиц, обувью к трупам не прикасаться.

Андрей Ульченко