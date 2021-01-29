«Т Плюс» получил минус

Управление ФАС по Ульяновской области в судах подтвердило законность своего решения о наложении штрафа на поставщика тепловых ресурсов ПАО «Т Плюс», которое выставляло к оплате дополнительные объемы тепловой энергии, определенные расчетным путем. Недовольство дополнительными платежами высказали управляющие компании Заволжского района Ульяновска. «Т Плюс» не согласилось с назначенными штрафными санкциями и пыталось их опротестовать. Дело тянулось почти три года. После решения кассационной инстанции 11й апелляционный суд подтвердил законность штрафа. В «Т Плюс» намерены обжаловать и это решение. Управляющие компании настаивают на необходимости прекратить неправильные начисления, ведущие к повышению платы за тепло на 3 руб. с каждого кв.м. В отраслевой СРО считают, что судебную тяжбу надо довести до конца и добиться перерасчета платежей для всего жилого фонда.

25 января 2021 года Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд вынес повторное решение, которым на этот раз признал законность требований Ульяновского УФАС России в споре с ПАО «Т Плюс», сообщило антимонопольное ведомство.

Рассмотрение этой проблемы в антимонопольном управлении и в арбитражном суде длится уже почти три года.

Как пояснили „Ъ“ в управляющей компании «Мегалинк» (Заволжский района Ульяновска), в феврале 2019 года обнаружилось, что «Т Плюс» стало делать дополнительные начисления за теплоэнергию, идущую на подогрев холодной воды до требуемой температуры без учета фактической температуры воды, то есть, считая, что температура подаваемой холодной воды до ее подогрева равна нулю градусов, в то время как фактически она на входе в зимний период составляет 7–8 градусов. Таким образом, считают в управляющей компании, не учитывалось, что фактически требуется меньший расход энергии теплоисточника, в связи с чем управляющие компании Заволжского района «Мегалинк» и «Жилстройсервис» в интересах жильцов своих домов, а также в интересах жильцов СРО управляющих компаний «Симбирский дом» обратились в УФАС, указав на неправильные, по их мнению, действия «Т Плюс», приводящие к необоснованным дополнительным платежам жильцов за предоставляемую тепловую энергию. В материалах УФАС и арбитражных судов значилось, что только для 53 домов УК «Жилстройсервис» за четыре месяца — с января по апрель 2019 года — было дополнительно начислено 645,345 Гкал, что при стоимости одной гигакалории 1862 руб., приводит к излишне выставленной сумме в 1,202 млн руб. По 10 домам «Мегалинка» за тот же период дополнительно начислено 240 тыс. руб. Как пояснили в «Мегалинке», «это достаточно серьезное увеличение стоимости для жильцов, которое примерно дает прибавку к платежам около 3 руб. на 1 кв.м. В УК отмечают, что «Т Плюс» продолжает вести расчет именно по такому же принципу, что ведет к ухудшению положения собственников жилья.

После анализа всей ситуации ульяновское УФАС согласилось с заявлениями управляющих компаний и признало, что в действиях «Т Плюс» просматриваются нарушения, которые «выразились в злоупотреблении правом на получение платы за поставленные ресурсы» путем выставления к оплате объемов тепловой энергии, определенных не только на основании показаний приборов учета, но и дополнительно объемов тепловой энергии, определенных расчетным путем. В предписании от 15 сентября 2019 года УФАС потребовало от «Т Плюс» «прекратить нарушение» и до 31 октября 2019 года произвести «перерасчет необоснованно выставленных к оплате объемов тепловой энергии». Кроме того, в соответствии с ч. 2 статьи 14.31 ­КоАП РФ за злоупотребление доминирующим положением на «Т Плюс» был наложен штраф в размере 5,6 млн руб. В «Мегалинке» отмечают, что предписание выполнено не было, до сих пор «Т Плюс» производит дополнительные начисления.

Компания «Т Плюс» с решением не согласилась и обжаловала его в арбитражном суде. Арбитражный суд Ульяновской области в феврале 2020 года признал решение антимонопольщиков обоснованным, но штраф снизил вдвое — до 2,8 млн руб. Впрочем, апелляционная инстанция в июле прошлого года отменила решения ульяновского арбитража, согласившись с заявлением «Т Плюс», что «спорные отношения сторон возникли из договоров теплоснабжения и имеют гражданско-правовой характер» и не относятся к предмету ведения УФАС.Тогда уже УФАС обратилось в кассационную инстанцию, которая отменила решение апелляционного суда, вернув дело на новое рассмотрение. И только после этого 11й апелляционный суд признал требования УФАС законными и оставил в силе решение Арбитражного суда Ульяновской области.

В ульяновском филиале ПАО «Т Плюс» „Ъ“ пояснили, что с решением апелляционного суда не согласны и уже готовят новую кассационную жалобу в Арбитражный суд Поволжского округа. С какими конкретно доводами управляющих компаний не согласны, в «Т Плюс» пояснять не стали.

В УФАС признают, что «процесс явно еще не окончен», «впереди еще много судебных тяжб, в том числе о требованиях по перерасчету».

В компании «Мегалинк» пояснили, что «вопрос принципиальный», и они намерены и дальше отстаивать права собственников жилья, доверивших им управление своими домами. «В связи с этим мы уже через депутата Госдумы направили обращения к правительству РФ, чтобы поставщикам ресурсов было дано четкое разъяснение, как правильно вести расчет платежей»,— отметили в «Мегалинке».

Руководитель СРО «Симбирский дом» Григорий Николаев в беседе с „Ъ“ отметил, что «пока в интересах жильцов обратились с претензиями только две наиболее ответственные управляющие компании, хотя речь идет о всех МКД, по которым делается неправильное дополнительное начисление». «Надо довести это дело до конца, надеюсь, потом будет решение УФАС об исключении незаконных начислений и необходимости перерасчета в отношении всего жилого фонда Ульяновска»,— подчеркнул руководитель СРО.

Сергей Титов, Ульяновск