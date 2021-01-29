Центр из апелляции не вышел Вступил в силу приговор по делу о хищении средств со строительства перинатального центра в Пензе

Пензенский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу защиты бывшего советника губернатора региона Александра Пашкова и учредителя ООО «ЦСК „Сигма“» Сергея Богунова, которые в августе прошлого года были признаны виновными в мошенничестве и пособничестве в мошенничестве, и не нашел оснований для ее удовлетворения. Суд признал их виновными в хищении почти 86 млн руб. при строительстве пензенского областного перинатального центра и приговорил к шести и пяти годам заключения соответственно. Уголовное дело дважды отправлялось на дополнительное расследование в 2016 и в 2018 годах. Осужденные не признают вину, защита намерена продолжать обжалование решения суда в кассационной ­инстанции.

Пензенский областной суд оставил без удовлетворения апелляционные жалобы адвокатов бывшего советника губернатора Пензенской области по инвестициям Александра Пашкова и учредителя ООО «ЦСК „Сигма“» Сергея Богунова на решение районного суда, признавшего их виновными в мошенничестве.

Как писал „Ъ“, в августе прошлого года Ленинский районный суд Пензы приговорил Пашкова и Богунова к шести годам колонии строгого режима и пяти годам колонии общего режима соответственно. Суд согласился с позицией гособвинения и признал, что они похитили 85,8 млн руб. при строительстве пензенского перинатального центра.

Господина Пашкова обвиняли в пособничестве в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ), Сергея Богунова — в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Согласно позиции обвинения, принятой судом, с ноября 2013 года господин Пашков участвовал в совещаниях рабочих групп по вопросам проектирования, инженерных изысканий, строительства и ввода в эксплуатацию перинатального центра в Пензе, получал информацию относительно условий заключения договора на строительство указанного объекта, а также завел личное знакомство с руководителем ООО «РТ-СоцСтрой» (входит в ГК «Ростех»), которому был передан генеральный подряд на строительство перинатального центра.

Александр Пашков, согласно судебному решению, свел менеджмент «РТ-СоцСтроя» с Сергеем Богуновым, который убедил генподрядчика заключить с ООО «ЦСК „Сигма“» договор субподряда на строительство медучреждения, цена которого составляла более 1,5 млрд руб. Строительство перинатального центра финансировалось за счет ­ГК ­«Ростех».

Позже господа Пашков и Богунов, по версии следствия, незаконно вывели из оборота «Сигмы» денежные средства на счета аффилированных организаций, а также собственные счета и обналичили их. Таким образом, в период с февраля по апрель 2015 года ими якобы было похищено более 85,8 млн руб.

После приговора господа Пашков и Богунов, находившиеся до этого под подпиской о невыезде, были взяты под стражу в зале суда. Вопрос о возмещении ущерба, причиненного ГК «Ростех», суд передал для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Уголовное дело в отношении Александра Пашкова и Сергея Богунова расследуется с 2015 года. Изначально речь шла о хищении 200 млн руб., позже объем похищенного сократился. В 2016 году прокуратура вернула дело на дополнительное расследование в связи с тем, что обвинение было предъявлено только в сфере предпринимательской деятельности, правовая оценка факту хищения бюджетных денежных средств и действий должностных лиц дана не была. Дело поступило в суд повторно в августе 2017 года, но через год, в июне 2018 года, Ленинский районный суд Пензы решил, что в предъявленном обвинении не конкретизировано, в чем именно выразились обман и злоупотребление доверием как способы совершения мошенничества, не указано, какие конкретные действия расцениваются как обман и каким образом Сергей Богунов и Александр Пашков ввели в заблуждение руководство ООО «РТ-СоцСтрой» относительно добросовестности намерений осуществить строительство перинатального центра в полном объеме. Дело снова вернули на дополнительное расследование, но в июле прошлого года президиум Пензенского областного суда по результатам рассмотрения кассационного представления заместителя Генерального прокурора РФ Леонида Коржинека отменил постановление районного суда Пензы о возврате дела на дорасследование.

Сергей Богунов и Александр Пашков продолжают настаивать на своей невиновности.

Адвокат господина Пашкова Вячеслав Феоктистов пояснил „Ъ“, что защита намерена обжаловать приговор в кассации. «Мы оцениваем решения первой и второй инстанций как неправосудные. Суд так и не объяснил, в чем противоправность действий Богунова и Пашкова. Реального хищения в материалах суда нет, и оно опровергается обстоятельствами, описанными в деле. Мы считаем, что имела место неправильная оценка судом отношений между подрядчиком и заказчиком»,— пояснил господин Феоктистов.

Сергей Петунин