С банкира спросили за кредиты

Октябрьский районный суд Саратова принял решение о продлении на два месяца срока содержания под стражей председателю правления АО «НВКбанк» Владимиру Кравцеву. Он обвиняется в пяти эпизодах мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Расследованием занимается Главное следственное управление ГУ МВД по Саратовской области. Как уточнили в районном суде, правоохранительные органы считают, что Владимир Кравцев похитил 172 млн руб., выдавая невозвратные кредиты подконтрольным организациям. Защита банкира дело не ­комментирует.

Объем предположительно похищенных председателем правления АО «НВКбанк» Владимиром Кравцевым средств оценивается в 172 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба Октябрьского районного суда Саратова, в котором на этой неделе состоялось заседание о продлении меры пресечения господину Кравцеву в виде домашнего ареста. Следствие считает, что глава банка выводил средства на подконтрольные ему организации, выдавая им невозвратные кредиты.

Как писал „Ъ“, о возбуждении уголовного дела по материалам проверки областной прокуратуры стало известно еще в июне прошлого года. Надзорный орган установил, что в 2016–2017 годах руководство и сотрудники финансово-кредитной организации совершили «противоправные действия, направленные на вывод активов банка». В частности, по версии следствия, они заключали кредитные договоры с организациями, имеющими сомнительную платежеспособность, или заведомо неплатежеспособными, а затем перечисленные организациям средства похищались путем вывода на счета «технических» юрлиц с их последующим обналичиванием. Тогда прокуратура сделала вывод, что это привело к причинению ущерба банку на сумму более 2,9 млрд руб. и доведению кредитной организации до банкротства.

Обращение в МВД РФ с просьбой провести расследование действий руководства банка направляла временная администрация кредитной организации, назначенная Центробанком в январе прошлого года в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций. Администрация ЦБ усмотрела в действиях должностных и аффилированных лиц банка признаки мошенничества (ст. 159 УК РФ), присвоения или растраты (ст. 160 УК РФ), злоупотребления полномочиями (ст. 201 УК РФ), преднамеренного банкротства (ст. 196 УК РФ).

Внутренний мониторинг финансовой деятельности НВКбанка показал, что организация систематически занижала размер резервов на возможные потери по ссудной задолженности, чем скрывала свое реальное финансовое положение. Отражение в финансовой отчетности принимаемых кредитных рисков по требованию Банка России выявило снижение капитала кредитной организации более чем на 80%, что в ЦБ сочли угрозой интересам кредиторов и вкладчиков кредитной ­организации.

В марте этого года АО «НВКбанк» было признано банкротом решением Арбитражного суда Саратовской области. Заявление подавало ГУ Центральный банк РФ в лице отделения по Саратовской области Волго-Вятского ЦБ РФ. В отношении общества начато конкурсное производство, которое пока не завершено. Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов».

После возбуждения уголовного дела основной акционер АО «НВКбанк» Владислав Буров утверждал саратовским СМИ, что руководство организации намерено сотрудничать со ­следствием.

В случае если Владимир Кравцев будет признан виновным, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Признает ли господин Кравцев вину, пока не известно. Его адвокат Олег Моисеев назвал просьбу „Ъ“ дать оценку уголовному делу «абсурдной» и отказался от комментариев.

Сергей Петунин