Jaguar вернет в производство спорткар 1953 года

Jaguar Continuation C-Type. Фото: Jaguar

Jaguar Continuation C-Type. Фото: Jaguar

Jaguar Continuation C-Type. Фото: Jaguar

Модель будет технически повторять родстер 1953 года, который выступал в гонке «24 часа Ле-Мана». Jaguar Continuation C-Type получит 220-сильный 3,4-литровый рядный 6-цилиндровый мотор с тремя карбюраторами и дисковые тормоза, которые впервые в истории гоночных автомобилей появились именно на C-Type.

Собирать Continuation C-Type будут вручную специалисты подразделения Jaguar Classic в соответствии со стандартами 50-х годов, когда была создана оригинальная модель. Технически и по дизайну возрожденный спорткар будет соответствовать своему историческому предшественнику.

Стоимость нового Jaguar Continuation C-Type не названа. Напомним, ранее британская марка уже возрождала классические модели, выпустив ограниченным тиражом Lightweight E-Type, XKSS и D-Type.