Нижегородские депутаты начали год идейно

На январском заседании заксобрания Нижегородской области депутаты решили направить в федеральные органы власти несколько законопроектов и обращений. Они касались проблем осужденных индивидуальных предпринимателей, соблюдения требований пожарной безопасности на рынках и введения в России «черного списка» нелегальных перевозчиков. Не все предложения принимались гладко, некоторые встречали жесткую критику фракции КПРФ. Ее инициатива о создании в аптеках неснижаемого запаса медикаментов для лечения коронавируса была отклонена единороссами как популистская и запоздалая.



Выйдя с новогодних каникул, нижегородские депутаты стали активно предлагать законотворческие инициативы для изменений федеральных законов. Так, комитет по экономике предложил поправить закон о госрегистрации юрлиц в пользу осужденных индивидуальных предпринимателей, которые из мест лишения свободы не могут ликвидировать свой статус ИП. Для исключения из ЕГРИП нужно обращаться к нотариусам и в МФЦ, что арестантам сделать дорого и часто невозможно. Поэтому депутаты предложили, чтобы заявление и подпись заключенного удостоверял начальник исправительного учреждения. Эта идея родилась у регионального уполномоченного по правам человека Оксаны Кислицыной, которой несколько осужденных пожаловались на то, что не могут прекратить свой статус ИП, а налоговики исправно выставляют им к уплате страховые взносы (35,6 тыс. руб. в прошлом году). Затем эти взносы взыскиваются судами, приставы направляют исполнительные листы в колонии, и арестант копит долги, лишаясь из-за них права на условно-досрочное освобождение, пояснили в аппарате уполномоченного. Депутаты решили направить в Госдуму РФ поправку о том, чтобы заключенные могли по почте отправлять заявление о прекращении деятельности ИП, завизированное начальником тюрьмы или колонии.

Также депутаты решили обратиться в Госдуму с инициативой о создании реестра недобросовестных перевозчиков. Попадание в этот реестр грозит тем предпринимателям и транспортным компаниям, которые развозят пассажиров без права на маршрут, лишившись лицензии, или не соблюдают расписание, пропустив более пяти рейсов. Нарушителей предложено на год включать в черный список Минтранса РФ, чтобы они не могли участвовать в конкурсах на маршруты. По мнению председателя комитета по транспорту Владимира Солдатенкова, это поможет навести порядок в сфере пассажирских перевозок.

Затем депутаты проголосовали за обращение к председателю Совета федерации Валентине Матвиенко по поводу закона о розничных рынках. В данном случае идея исходила от нижегородского МЧС, недовольного тем, что рынки мимикрируют под разного рода «торговые площадки», торговые галереи, склады временного хранения. За счет этого их владельцы уклоняются от составления и согласования с Госпожнадзором паспорта безопасности розничного рынка, в котором указывается расположение зданий, коммуникаций, парковок, проездов и прочей инфраструктуры. «В последнее время участились случаи пожаров на рынках. Не имея информации, пожарные не могут принимать оперативные решения при их тушении. А под проверки подпадают лишь отдельные павильоны, а не единый инфраструктурный комплекс», — пояснил председатель комитета по экономике Василий Суханов, предлагающий Совету федерации изучить эту проблему и выработать ее законодательное решение. Депутат фракции КПРФ Владимир Буланов возразил, что это больше похоже на лоббирование интересов МЧС, чем на защиту экономики и предпринимателей. «Тысячи хозяйствующих субъектов на территории Нижегородской области закрылись, вы хотите продолжить эту практику? Пожары на рынках единичные, они раз в полгода происходят, а под это дело органы начнут бомбить проверками все торговые площадки», — заявил депутат. Ему ответили, что речь идет не о штрафах, а о пожарной безопасности граждан. Позже фракция КПРФ заявила, что голосовала против обращения, считая, что под благовидным предлогом создается новый рычаг давления на предпринимателей. В Нижнем Новгороде последний крупный пожар случился на Канавинском рынке 24 января, тогда сгорели палатки и прилавки на площади коло 300 кв. м, а в августе прошлого года выгорел один из павильонов рынка «Народный».

Приняв три инициативы, депутатское большинство отклонило предложение фракции КПРФ обратиться к правительству РФ с рекомендацией создать в аптеках неснижаемый запас медикаментов для лечения коронавируса. Спикер заксобрания Евгений Люлин заметил, что ажиотажный спрос прошел и прежнего дефицита в аптеках уже нет, а депутат Евгений Шаронов посчитал, что идея коммунистов «попахивает политическим популизмом». Министр здравоохранения области Давид Мелик-Гусейнов добавил, что методические рекомендации по лечению Covid-19 снова корректируются и антибиотики будут вообще исключены из схемы: повальное употребление их гражданами приводит к «суперинфекциям» за счет адаптации бактерий. Расстроенный отказом единороссов, вице-спикер от КПРФ Владислав Егоров пообещал, что в феврале фракция внесет новую инициативу для федерального центра. Коммунисты предложат перевести аптеки из разряда торговых организаций в организации здравоохранения, чтобы государство могло регулировать их ценообразование. Добавим, что процедура рассмотрения региональных инициатив в Госдуме может занять не менее нескольких месяцев, с получением отзывов от всех регионов России.

Роман Кряжев