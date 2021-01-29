Туристов зовут в сад

В Нижегородском кремле появится несколько новых объектов благоустройства за 218 млн руб. В Губернаторском саду построят фудкорт, амфитеатр и читальный зал с электронной библиотекой под открытым небом. В областном правительстве заявили, что все объекты будут некапитальными, павильонного типа, и их возведение не нарушает действующего законодательства. Градозащитники не возражают против появления новых культурных объектов, но опасаются, что под них могут заложить бетонные фундаменты, как это было при строительстве сооружений в парке «Швейцария», и со временем переведут объекты в категорию капитальных.



В процессе благоустройства Нижегородского кремля появятся читальный зал с библиотекой, фудкорт и амфитеатр. Строительство этих объектов пройдет в рамках контракта на благоустройство территории Губернаторского сада, расположенного за зданием администрации города. Сейчас на этом участке находятся заброшенное бомбоубежище, разрушенный теннисный корт и прогулочные дорожки с частично осыпавшимися лестницами. Контракт на благоустройство территории выиграло ООО «Мостостроительная фирма МПФ» из Большого Мурашкина, основным видом деятельности которого является строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Стоимость контракта составляет 218,3 млн руб. Завершить работы подрядчик должен к концу июля 2021 года.

Дискуссии по поводу строительства новых объектов в Нижегородском кремле возникали еще в 2006 году. Тогда областные власти под руководством бывшего на тот момент губернатора Валерия Шанцева начали строительство нового дома правительства, хотя кремль является памятником культуры федерального значения, закон об объектах культурного наследия запрещает капитальное строительство и проведение землеустроительных работ на территории таких памятников, если они не направлены на восстановление утраченной исторической среды. Тем не менее решение о строительстве было принято с одобрения управления Росохранкультуры по ПФО. Ведомство не нашло противоречий между планами правительства и федеральным законодательством, заявило, что места для строительства в кремле достаточно, а органы власти должны находиться рядом для большей согласованности и оперативности действий. Дом правительства до сих пор достраивается.

Ориентируясь на опыт прошлых лет, нижегородские градозащитники опасаются, что под видом некапитальных строений в кремле появятся объекты, для возведения которых придется закладывать полноценные фундаменты. Градозащитница Анна Давыдова согласилась, что закон об объектах культурного наследия не запрещает возведения временных объектов на территории Нижегородского кремля, и добавила, что «главное, чтобы они действительно оставались таковыми и со временем не были переведены в категорию капитальных».

Архитектурный критик Марина Игнатушко полагает, что перечень возводимых в Губернаторском саду объектов говорит «об очередном желании строить — так же, как в „Швейцарии“» (для сооружения объектов некапитального строительства на территории крупнейшего городского парка были залиты фундаменты с использованием арматуры и бетона.— “Ъ-Приволжье”). Она отметила, что при реализации таких проектов необходимо просчитывать поток людей и цели, с которыми они приходят на ту или иную территорию. «Во время устных обсуждений планов по благоустройству кремля поднимался вопрос о том, что на его территории не хватает каких-то камерных мест, где люди могли бы назначить встречу, обсудить важные для них вопросы или просто пообщаться. Недостаток таких мест ощущается, только не понятно, почему все опять превращается в читальни (в парке «Швейцария» будет построена читальня. — “Ъ-Приволжье”)», — отметила госпожа Игнатушко.

Глава управления делами правительства Нижегородской области Тимофей Шульга говорит, что опасения градозащитников напрасны. По его словам, амфитеатр в Губернаторском саду существует у Зачатьевской башни, его просто планируется реконструировать. Библиотека будет электронной — подрядчик установит специальный терминал, через который можно будет скачать книги. Читальный зал и фудкорт будут некапитальными павильонами без фундаментов. «Это будут места тихого отдыха, будки, навесы или беседки. Планируется обновить дорожно-тропиночную сеть, инженерные коммуникации, провести системы автополива», — рассказал господин Шульга.

Заведующий музеем «Нижегородский кремль» Степан Петушин считает, что создание новых объектов на территории кремля может привести к изменению его исторического облика. Чтобы этого не произошло, строители должны будут уложить новые объекты в уже действующий ландшафтный рельеф, не допуская его изменений. «Пока мне, мягко говоря, не все нравится. Но проект прошел госэкспертизу, и строители имеют все основания для проведения работ», — сообщил „Ъ“ господин Петушин.

Андрей Репин