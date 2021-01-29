Заводы нагрузили цены

На фоне падения производства многие нижегородские предприятия повышали расценки на свою продукцию. В декабре индекс цен составил 105,2% к уровню 2019 года, больше остальных подорожали изделия металлургов и нефтехимии. Эксперты объяснили декабрьский рост цен желанием промышленников компенсировать часть понесенных в 2020 году расходов вкупе со снижением потребительского спроса. Они надеются на улучшение экономической ситуации по мере восстановления деловой активности после жестких карантинных мер.



Нижегородстат опубликовал данные об индексе цен производителей за декабрь 2020 года на российском рынке. По отношению к декабрю 2019 года этот показатель составил 105,2% и подрос на 0,4% к ноябрю. Впрочем, по отношению к предыдущим месяцам прошлого года рост несколько замедлился. Продукция обрабатывающей промышленности осенью подешевела в пределах 2% и незначительно подорожала к концу года. Заметный рост цен от 2% до 6% зафиксирован в производстве бумаги, резиновых и пластмассовых изделий.

В химпроизводствах, в металлургической отрасли цены на продукцию выросли за год в среднем на 13,1% и 15,5% соответственно. Согласно статистике, в пределах 2–5% подорожали трубы (кроме сварных газо— и нефтепроводных труб), на 3% подорожали цельнокатаные кольца и листовые профили из нелегированной стали, некоторые изделия подорожали на 18%. На 9% увеличилась стоимость медицинских инструментов. В химическом производстве на 33% подорожала техническая сера и пластмассы, на 10% увеличилась стоимость поливинилхлорида (ПВХ). По итогам 2020 года цены на продовольственные товары выросли в среднем на 7,1% при годовой потребительской инфляции 5,8% в Нижегородской области. Вместе с тем на 2% подешевели нефтепродукты. Цены на битумы у производителей упали на 20%, а дизтопливо, масла, бензин и сжиженный газ дешевели на 4–6%. При этом наблюдался рост отпускных цен на судовое топливо, керосин и мазут (в пределах 6%).

В металлургии рост спровоцирован подорожанием металла. Как писал “Ъ-Приволжье”, из-за повышения цен на мировых рынках и увеличения объема экспорта лома черных металлов на российском рынке возник дефицит, поднявший стоимость металлургической продукции и повлекший формирование дополнительных затрат у предприятий. Президент группы ГАЗ Вадим Сорокин уведомлял Нижегородскую ассоциацию промышленников и предпринимателей, что в сентябре холдинг столкнулся с нехваткой металлопроката и его удорожанием. Прогнозируемый рост цен на металл на 25–40% повлечет рост цен на продукцию автозаводов для конечных потребителей и приведет к новому витку инфляции, полагает господин Сорокин. В группе ГАЗ не комментируют возможные ценовые изменения, связанные с сокращением поставок металла.

В нижегородской химической отрасли последствия ценовых колебаний нивелированы заключением долгосрочных контрактов, сообщили в холдинге СИБУР. В 2020 году компания подписала десятилетний контракт на поставку 600 тыс. т окиси этилена дзержинскому «Синтез Ока» и пятилетний контракт на поставку 150 тыс. т этилена заводу синтанолов (группа «Норкем»). «Такая практика позволяет нашим потребителям получать продукцию по фиксированным ценам и осуществлять долгосрочное планирование, в том числе инвестиционное», — подчеркнули в СИБУРе, добавив, что цены на продукцию холдинга демонстрируют разнонаправленную динамику, и говорить об однозначном удорожании по всем позициям не приходится. В «Русвиниле» сообщили, что цены на ПВХ во многом зависят от рыночных колебаний, а в 2020 году рынок находился в стрессе под влиянием ограничений в связи с мировой пандемией COVID-19. «В целом этим могут объясняться определенные колебания цен на рынке в последние месяцы. Мы стараемся быть гибкими в отношении потребителей нашей продукции и в ценообразовании руководствуемся рекомендациями ФАС», — добавил представитель «Русвинила».

Рост промышленных цен в декабре аналитик ГК «Финам» Наталья Пырьева связывает с попытками предприятий компенсировать часть расходов 2020 года. По ее словам, на динамику цен повлияло снижение потребительского спроса, сокращение нефтедобычи и снижение активности малого и среднего бизнеса. «Несмотря на тяжелый кризисный год, промышленное производство продемонстрировало весьма неплохие показатели, и мы ожидаем, что восстановление в отрасли продолжится и в 2021 году. По мере возобновления здоровой экономической активности рост доходов населения и низкие процентные ставки должны будут поддержать внутренний спрос, что благоприятно скажется на обрабатывающей промышленности. Добыча полезных ископаемых также должна увеличиться», — предположила госпожа Пырьева. Она считает, что со второго квартала 2021 года на уровне цен скажется эффект низкой базы 2020 года, а по мере массовой вакцинации в России и мире ожидается ускорение экономических темпов.

Добавим, что по итогам 2020 года индекс промышленного производства в Нижегородской области составил 93,4% к уровню прошлого года. Заметнее всего — на 7,2% — сократилось производство обрабатывающих предприятий. В правительстве Нижегородской области полагают, что региональная промышленность в 2021 году сможет вернуться к доковидным показателям 2019 года, когда рост производства составлял 4,3%.

Роман Рыскаль