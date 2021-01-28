В Воронежской области начнут работать аттракционы и фудкорты

Губернатор Воронежской области Александр Гусев согласовал снятие ограничений с работы аттракционов, детских игровых комнат и фудкортов, сообщили в пресс-службе правительства Воронежской области. Решение о возобновлении их работы было принято в ходе заседания регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом. Для работы вышеуказанные учреждения должны будут соблюдать ряд требований:

детские комнаты в ТЦ смогут принимать не более одного ребенка на каждые 5 кв. м;

заполняемость аттракционов и фудкортов не должна превышать 50%;

между столами на фудкортах необходимо будет разместить защитные экраны или же соблюдать расстояние не менее 1,5 м.

Запрет несовершеннолетним посещать торговые центры пока сохранен, но уже как рекомендация.

По данным федерального оперштаба на утро 28 января, за сутки в Воронежской области зарегистрировано 382 новых случая COVID-19 (всего 57,09 тыс.), новых выздоровевших — 320 (всего 51,255 тыс.), умерли 22 человека (за все время пандемии — 1 534).

Валерия Розбот