Дилеры объехали ковид

В прошлом году большинство пермских автодилеров увеличили продажи новых машин на 8–10%, тогда как авторынок в РФ за аналогичный период просел на 9%. Наиболее активный рост продаж наблюдался с лета, когда в регионе ослабили эпидемиологические ограничения. На фоне простоя автозаводов у дилеров появился дефицит транспортных средств, который наблюдается и до сих пор. По мнению экспертов, в минувшем году продажи росли по наиболее массовым брендам авто. Сами дилеры отмечают, что прошедший год оказался «не столь страшным для автобизнеса, как предполагалось».

Пермские автодилеры сообщают о росте продаж в 2020 году, несмотря на экономический кризис, вызванный пандемией COVID-19. Большинство участников рынка, опрошенных „Ъ-Прикамье“, сообщают о 8–10%-ном увеличении продаж и годовом росте цен на авто в размере 10–20%.

В апреле, когда в Прикамье ввели локдаун из-за коронавируса, автосалоны на время прекратили работу, перейдя в режим онлайн. В результате по итогам апреля продажи дилеров сократились вдвое. В мае, со смягчением режима самоизоляции, деятельность автосалонов разрешили, и летом показатели начали расти. В июне краевая ГИБДД зарегистрировала в регионе 6,9 тыс. транс­портных средств — на 41,6% больше, чем в апреле. В автосалонах появился большой спрос и дефицит машин — нехватка автомобилей началась из-за «карантинного» простоя заводов.

В России, по данным «Ассоциации европейского бизнеса» (АЕБ), в 2020 году было продано 1,5 млн автомобилей — на 9,1% меньше по сравнению с 2019 годом. Аналитическое агентство «Автостат» сообщило, что в минувшем году продажи новых машин массового сегмента упали на 8,9%, премиальный сегмент снизился на 7,6%. Несмотря на это, выросли продажи семи брендов: Changan (в 2,5 раза), Chery (80%), FAW (77%), Geely (61%), Haval (41,5%), Skoda (7%) и Suzuki (3%).

В «Сатурн-Р-Авто» (Subaru, Kia, Audi, Nissan, Renault, Suzuki, Lada, Jaguar и другие) продажи сократились примерно на 10%. У некоторых других дилеров продажи, наоборот, выросли, в противовес федеральным трендам. В «Форвард-Авто» (Lada, Mitsubishi) продажи за год увеличились примерно на 8%. Автохолдинг «Экскурс» более чем на 10% увеличил продажи Skoda, автомобилей Volkswagen компания реализовала столько же, сколько и в 2019-м. VERRA в 2020-м нарастила продажи Toyota на 1%, Lexus и Porsche — на 8%.

Директор по развитию многопрофильного холдинга «Сатурн-Р» Сергей Репин объясняет падение объема продаж весенним простоем дилерских центров. При этом нехватка автомобилей, начавшаяся весной, актуальна для отрасли и сейчас.

«В 2020 году впервые, наверно, за 10 лет склады дилеров были пустые. Сейчас идет их наполнение, но что ждет в будущем, непонятно»,— отмечает Сергей Репин.

Управляющий ГК «Экскурс» Роман Кибасов сообщает, что серьезный рост продаж в группе стал наблюдаться с июля. Люди на фоне кризиса, нестабильного курса валют и отказа от путешествий вкладывались в покупку транспортных средств. «С учетом роста стоимости автомобилей даже годовалое авто может, в зависимости от бренда, отбить вложения в себя»,— поясняет Роман Кибасов.

Гендиректор «Форвард Авто» Рустам Бахтияров отмечает, что компании удалось нарастить продажи за счет внедрения новых бизнес-процессов.

Цены на новые автомобили в минувшем году выросли, по оценкам управляющего «Экскурса», на 8–10% (холдинг повышал цены пять раз за год). В «Форвард Авто» машины подорожали в среднем на 20%.

По словам гендиректора VERRA Анны Бояршиновой, за год стоимость машин Toyota, Lexus, Porsche росла планомерно на уровне 3–10%.

По мнению Анны Бояршиновой и Рустама Бахтиярова, цены на автомобили продолжат расти. «Ожидаемый рост цен в 2021 году составит 10–12%»,— прогнозирует госпожа Бояршинова.

Экс-директор по продажам «Урал­автоимпорта», гендиректор автосалона «Урал Бэст Инвест» (Челябинск) Алексей Деткин считает, что производители и дилеры, выбравшие правильную стратегию размещения производства и реализации авто с учетом пандемии, смогли нарастить продажи. «Во время карантина говорилось, что годовое падение будет до 25%, а в итоге получили 9%. С доходностью у автодилеров тоже по-разному, результаты зависят от команды управленцев»,— подчеркивает Алексей Деткин. О сохранении и увеличении финансовых результатов сообщили в VERRA и «Сатурн-Р-Авто». Сергей Репин из «Сатурн-Р-Авто» добавил, что год «оказался не столь страшным для автобизнеса, как предполагалось».

Евгения Ахмедова