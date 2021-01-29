Как на пороховой побочке

В Перми возбуждено уголовное дело по факту пожара на ФКП «Пермский пороховой завод», откуда было госпитализировано три человека. Возгорание началось в ходе погрузки отходов, образовавшихся при производстве спецпродукции. По предварительным данным, причиной пожара могло стать нарушение правил промышленной безопасности. За последние годы это уже не первое происшествие на предприятии. В 2019-м там произошел взрыв, в результате которого один человек погиб, а еще несколько пострадали.



По данным краевого министерства территориальной безопасности, сообщение о пожаре на ФКП «Пермский пороховой завод» поступило 28 января в 08.30. Для его ликвидации были привлечены 61 человек и 12 единиц техники ГУ МЧС по Пермскому краю. Тушение пожара заняло примерно час. В итоге пострадали три человека (1990 и 1972 г.р.), занятые на погрузочно-разгрузочных работах. Двое из них были госпитализированы в Пермскую краевую клиническую больницу, а один в медсанчасть №133.

Как рассказал „Ъ-Прикамье“ знакомый с ситуацией источник, пожар произошел в четверг в одном из помещений, которое непосредственно в производственном процессе не используется. В результате пожара был нанесен ущерб зданию, также сгорела машина, которая использовалась грузчиками. «Рабочие грузили отходы, которые образуются при изготовлении специзделий, для установления причин пожара сейчас сформирована спецкомиссия, которую возглавил директор завода»,— пояснил источник, знакомый с ситуацией на предприятии.

ФКП «Пермский пороховой завод» — одно из крупнейших предприятий оборонно-промышленного комплекса Прикамья. Выпускает заряды к реактивным системам залпового огня, комплексам ПВО, заряды двигателей для авиаракет, стартово-разгонные системы крылатых ракет, изделия для комплекса ПРО А-135, сферические пороха для стрелкового оружия. Финансовые показатели не раскрываются.

В итоге пожаром с пострадавшими заинтересовались правоохранительные органы. Прокуратура сообщила о начале проверки его обстоятельств, а СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопас­ности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). По данным СУ СКР, следователи осмотрели место происшествия, допросили работников, произвели выемку технической документации, а также записи камер видеонаблюдения. Также решается вопрос о назначении необходимых судебных экспертиз. По предварительным данным следственного управления, пожар произошел из-за нарушений правил промышленной безопасности.

Отметим, что за последние годы это уже не первый несчастный случай на ФКП «Пермский пороховой завод». Так, 31 июля 2019 года там произошел взрыв на производстве «Нейлон», где изготавливаются специзделия. В результате пострадали пять человек, один из них скончался. Тогда СУ СКР по Пермскому краю также возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 217 УК РФ. В ходе расследования было установлено, что несчастный случай произошел из-за воспламенения спецпродукта с последующим горением в замкнутом объеме пресс-формы и разрушение камеры изделия. Один из пострадавших работников взыскал с порохового завода 2 млн руб. Как установил суд, предприятие не обеспечило ему безопасные условия труда.

Говоря о происшествии, близкие к заводу собеседники „Ъ-Прикамье“ предполагают, что кем-то из сотрудников могли быть нарушены требования безопасности погрузочно-разгрузочных работ. «В документах расписано достаточно четко — что можно делать, а что нельзя,— говорит один из них,— например, тару с отходами нельзя перемещать волоком, так как из-за трения может произойти возгорание. Все сотрудники для допуска к работам проходят инструктаж, но стопроцентной гарантии безопасности это не дает, люди есть люди».

Дмитрий Астахов