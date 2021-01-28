Суд согласился с доводами полиции об организаторе несанкционированной акции в Ульяновске

В четверг Ульяновский областной рассмотрел апелляционную жалобу ульяновца Сергея Сергеева, которого Ленинский районный суд признал организатором несанкционированной акции протеста в поддержку Алексея Навального и оставил в силе постановление райсуда, которым господину Сергееву было назначено наказание за административное нарушение в виде семи суток административного ареста.

Ссылаясь на данные полиции, райсуд установил, что Сергей Сергеев «организовал и провел публичное мероприятие в форме шествия, на котором выражался протест против задержания Алексея Навального», при этом «перед проведением мероприятия он выполнил организационные функции», разместив на своей странице в «ВКонтакте» «предварительную агитацию и оповещение возможных участников мероприятия о дате, времени и месте его проведения». Господин Сергеев, признав, что размещал информацию в интернете, заявлял, что он не был организатором, однако суд пришел к выводу, что факт административного нарушения в части организации несанкционированного публичного мероприятия (ч.2 ст.20.2 КоАП) подтверждается полицейскими протоколами о задержании и административном нарушении, материалами сети «ВКонтакте» и рапортами сотрудников полиции.

В апелляционной жалобе господин Сергеев настаивал, что он не являлся организатором, и его действия не попадают под определение организации публичного мероприятия, установленной законом 54-ФЗ, и в протоколе полиции действия, указанные в определении, не указаны. Тем не менее, Ульяновский областной суд согласился с выводами первой инстанции и оставил в силе решение об аресте. По словам юриста Константина Толкачева, защищавшего интересы Сергея Сергеева, ульяновская акция особенна тем, что она фактически самоорганизовалась через соцсети и не имела конкретных организаторов. С этим мнением согласен и правозащитник Александр Брагин, отмечающий, что «в Ульяновске штаба Алексея Навального нет, и впервые акция носила характер спонтанного самоорганизованного мероприятия».

По данным сайта Ленинского районного суда, полиция составила протоколы об организации несанкционированной акции в отношении еще двух участников субботнего шествия. Один из них – Вячеслав Круглов – уже отбыл пять суток ареста, суд по второму – Владиславу Марьину состоится в пятницу, оба заявляют, что не являлись организаторами акции.

Всего, по неофициальным данным, на субботней акции было от 1500 до 3000 человек, (самое большое количество за последние 10 лет), было задержано от 23 до 27 участников. В отношении остальных составлялись протоколы о нарушении режима повышенной готовности, запрещающего проведение массовых мероприятий в период ограничений, связанных с пандемией коронавируса (ч.1 ст. 20.6.1 КоАП).

Сергей Титов, Ульяновск