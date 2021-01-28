Директор адыгейской компании осуждена за дачу взятки после оперативного эксперимента

Руководитель майкопской компании, занимающейся оптовой продажей фармацевтической продукции, проведет три года в колонии общего режима за дачу взятки начальнику отдела контроля закупок адыгейского УФАС, сообщает пресс-служба СУ СК по республике. Уголовное дело было возбуждено по материалам, поступившим из УФСБ по Адыгее.

«Передача денежных средств проходила в рамках оперативного эксперимента под контролем сотрудников УФСБ», - говорится в сообщении. 48-летняя жительница Майкопа передала представителю антимонопольной службы 30 тыс. руб. для того, чтобы компанию, которую она возглавляет, не включили в реестр недобросовестных поставщиков.

Женщина была задержана на месте преступления. Собранные следственным отделом по г. Майкопу доказательства были признаны судом достаточными для вынесения приговора. Судебный вердикт в законную силу не вступил.

Андрей Ульченко