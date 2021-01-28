Севастополь открывается туристам

С 1 февраля в Севастополе отменяют основные ограничения, введенные из-за пандемии. Об этом сообщил губернатор Михаил Развозжаев. Местные кафе и рестораны смогут работать в ночное время, с 22 до 7 часов. При заселении в отель у туристов не будут требовать справку об отсутствии коронавируса. Кроме того, экскурсии на открытом воздухе можно будет проводить для любого числа участников. Требования соблюдать дистанцию и масочный режим в Севастополе сохраняются.

При этом на остальной территории Крыма ограничения по работе ресторанов сняли еще 15 января. Местный бизнес в новогодние праздники власти не поддерживали, сообщил корреспондент “Ъ” в регионе Александр Дремлюгин: «В Крыму раньше отменили часть ограничений, касающихся ресторанного бизнеса. Эпидемиологическая ситуация в Севастополе и в Крыму по отношению к количеству населения примерно одинаковая. Еще совсем недавно, пару недель назад, и там, и там устанавливались новые суточные рекорды.

Но, тем не менее, отношение местных властей немножко разное к ограничениям.

Вопрос в другом — насколько своевременно это. Потому что в Севастополе в конце года перед тем, как вводились ограничения, представители ресторанного бизнеса пытались выйти на диалог с губернатором, с правительством города, сетуя на то, что их назначили главными виновниками всей пандемии. Они отмечали, что, по сравнению с весенне-летним локдауном, в этот раз никакой помощи пока со стороны местных властей бизнесу предоставлено не было».

Кроме того, в новогодние праздники в Крыму действовал запрет на проведение корпоративов. По данным “Ъ”, отель Mriya Resort & SPA мог потерять из-за этого до 20 млн руб. только в новогоднюю ночь. Как бизнес относится к послаблениям? И ждет ли потока туристов? Управляющий комплексом «Морская Феерия» в Севастополе Максим Базурин говорит, что некоторые туристы на Новый год не хотели ехать в отели, которые требовали справки. По его словам, с отменой ограничений количество гостей может увеличиться:

«Мне достаточно сложно объяснять гостям, почему они в Ялту приезжают, и у них не требуют справку, а в Севастополе требуют. Процентов 30-40 недополучил гостей из-за этой справки. Они или меняли маршрут, или приезжали со справкой, сроком не пять дней, как требовали наши руководители города, а чуть побольше, или со свежей справкой про антитела, мы прикрывали глаза на это. Отсутствие заведений, где можно просто посидеть после 22 часов было большой проблемой. Человек едет, допустим, из Краснодара, приезжает он в 20 часов, пока распаковал чемоданы, он хочет куда-то пойти поужинать, а него нет такой возможности — только доставка или готовить самостоятельно на кухнях у меня в апартаментах».

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Для некоторых игроков отмена ограничений будет плюсом, но сейчас в Крыму низкий сезон, так что высокого спроса на услуги ждать не стоит, отметил руководитель компании «Крымоход» Денис Подалюк: «Предприятиям с огромным количеством здравниц, которые отправляют массовые групповые туры, будет легче сейчас возить людей в тот же самый Севастополь.

По большей части все здравницы рассчитаны на не самый дорогой сегмент, то есть речь идет о турах по 2,5-3 тыс. руб.

У них порог рентабельности начинается от 20-25 человек, такое количество не проходит по севастопольским требованиям к посещению объектов. С 1 февраля будут проходить, и они смогут набирать крупные группы и большими автобусами уже возить. Другое дело, что сейчас, наверное, в Крыму не сильно много туристов, готовых путешествовать в групповых экскурсиях. Февраль — самый низкий сезон, поэтому я думаю, что это не слишком отразится на бизнесе. Может быть, в марте скажется сильно».

За последние сутки в во всей Республике Крым зафиксировали 184 новых случая заражения коронавирусом. В Севастополе заболели 98 человек.

Елена Иванова