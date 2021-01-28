На стройплощадке детского центра в Новороссийске работали нелегалы

В Новороссийске прошел первый на Кубани в этом году рейд по выявлению нелегальных мигрантов. На строительной площадке детского спортивно-оздоровительного центра по ул. Спортивная были выявлены трое иностранцев, работающих нелегально, сообщает пресс-служба администрации края.

«Часто нелегальные мигранты не имеют медицинских полисов и не всегда сдают тесты на коронавирус, а, значит, несут дополнительную угрозу. Кроме того у нас есть местные жители, которые также нуждаются в трудоустройте», – рассказал заместитель главы региона Игорь Чагаев.

Выявленным нелегалам выписан штраф. В случае использования труда таких работников работодателю также грозит штраф. Его размер составляет от 250 до 800 тыс. руб.

Андрей Ульченко