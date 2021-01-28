Активист ответит за активность

Участник недавно созданного и незарегистрированного движения «Республика» Урал Байбулатов арестован на 10 суток. Кировский райсуд Уфы в четверг признал его виновным в организации и проведении несогласованного митинга 23 января и назначил максимально строгое наказание, предусмотренное статьей. Активист свою вину не признал.

Кировский райсуд Уфы признал активиста Урала Байбулатова виновным в организации и проведении несогласованного митинга 23 января (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ) и назначил ему 10 суток арест, что является максимальным наказанием по этой статье.

В административном протоколе, подкрепленном видеозаписью, говорится, что Урал Байбулатов с 16:00 до 17:00 часов 23 января принимал участие в несогласованном публичном мероприятии, «в ходе которого координировал действия присутствующих граждан», скандировал требования: «Мы здесь власть!», «Свобода политзаключенным!», «Снижать кредиты», а также призывал митингующих идти к Дому республики. На неоднократные требования сотрудников полиции прекратить митинг не реагировал. У здания правительства Урал Байбулатов, согласно протоколу, требовал «рассмотреть вопрос по незаконному задержанию кармаскалинских ребят и провести парламентское расследование о повышении тарифов БашРТС, отпустить Альберта Рахматуллина (общественник, арестован на 10 суток за организацию публичной акции. - „Ъ“), вступить в политический диалог». Далее активист призвал сформировать инициативную группу.

23 января около 5 тыс. уфимцев вышли на митинг в поддержку Алексея Навального. Во время акции были задержаны около 90 человек. 26 января за повторное нарушение (ч. 8 ст. 20.2 КоАП) был арестован на семь суток еще один участник движения «Республика», активист Руслан Нуртдинов, принимавший участие в митинге.

«Я выражал свои права на свободу волеизъявления. Верховенством власти обладает народ, а я считаю себя представителем народа»,— заявил активист, сославшись на ст. 31 Конституции РФ, согласно которой граждане имеют право проводить собрания, митинги и демонстрации.

«Рядом с Домом правительства мы видели среди народа заместителя руководителя главы администрации Башкирии Урала Кильсенбаева. Есть мнение, что его считают координатором или руководителем провокационной группы, которая выкрикивала призывы «На ОМОН, на ОМОН». То есть они провоцировали народ идти на прорыв оцепления»,— сообщил также господин Байбулатов. По его словам, он и другие активисты наоборот просили людей отойти назад и не приближаться к сотрудникам правоохранительных органов.

Адвокат Ралиф Масалимов отметил, что Урал Байбулатов не оповещал население о митинге, не проводил агитацию, а оказался там просто в качестве участника, где «в душевном порыве вместе со всеми» выкрикивал требования. По словам защитника, призывы некоторых участников были более радикальны, а его подзащитный «их всячески погашал» и «призывал к соблюдению общественного порядка и безопасности».

Защитник сообщил, что 25 января в отношении активиста был составлен протокол по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка проведения митинга), однако вчера его действия были переквалифицированы.

Судья Ирина Зинатуллина посчитала, что вина Урала Байбулатова доказана. Установлено, что господин Байбулатов координировал несогласованную протестную акцию на площади Юлаева и призывал идти на Дом правительства, отметила судья. При этом уведомление о проведении публичного мероприятия от господина Байбулатова в органы власти не поступало.

Назначая в качестве наказания административный арест, судья заявила, что более мягкий вид наказания «не будет отвечать целям и задачам законодательства об административном правонарушении», учитывая характер правонарушения, посягающий на общественный порядок. Срок наказания исчисляется с 27 января, когда активист был задержан.

Урал Байбулатов считает, что наказание вынесено с таким расчетом, чтобы не допустить его до участия в новом митинге 31 января, анонсированным штабом Алексея Навального. Обжаловать решение суда активист считает бесполезным.

Влада Шипилова