Докторская нарезка округов

В Пермском крае продолжаются консультации по кандидатам в депутаты регионального парламента. По информации источников „Ъ-Прикамье“, краевые власти, в основном, определились с кандидатами по одномандатным округам заксобрания. Ожидается, что все претенденты пройдут через праймериз «Единой России». Обновление коснется примерно половины округов. В новый созыв парламента планируют баллотироваться как старожилы пермской политики, так и новые представители промышленности, структур «ЛУКОЙЛа» и «Газпрома». Кроме традиционных кандидатов-промышленников, на мандаты могут претендовать несколько главврачей. В «Единой России» потенциальных кандидатов не комментируют. Эксперты отмечают, что, несмотря на обновление, заксобрание останется «клубом директоров».



Как стало известно „Ъ-Прикамье“, краевые власти определились с большинством кандидатов в депутаты краевого парламента по одномандатным округам. Предполагается, что они будут участвовать в праймериз «Единой России» и пойдут на выборы от партии власти. Как сообщают собеседники, близкие к краевым властям, примерно половина действующих парламентариев могут баллотироваться по округам, где они избирались в действующий созыв. В частности, председатель заксобрания Валерий Сухих может выдвинуться в краевой парламент по округу №23. Первый вице-спикер регионального парламента Игорь Папков, вероятно, будет баллотироваться по округу №15. Также могут сохранить «свои» округа: председатель комитета по социальной политике Сергей Клепцин (№21), зампред комитета по развитию инфраструктуры Александр Третьяков (№19), бывший вице-премьер краевого правительства Антон Удальев (№17), советник губернатора Пермского края по вопросам предпринимательства Роман Водянов (№27) и председатель комитета по госполитике Александр Бойченко (№9).

Высока вероятность «сохранения» округов и представителями Коми-округа Алексеем Петровым (округ №29) и Владимиром Хозяшевым (округ №30). По «своим» округам планируют выдвигаться представители крупных промышленных предприятий и бизнес-структур региона: межрегиональный директор Северо-Запада АО «ЭР-Телеком Холдинг» Александр Мотрич (округ №1), бывший руководитель «Сибур-Химпром» Геннадий Шилов (округ №6), президент «Соликамскбумпрома» Виктор Баранов (округ №12), председатель первичной профсоюзной организации «Сильвинит» Павел Кузьмин (округ №13) и председатель совета директоров ПАО «Метафракс» Армен Гарслян.

Отметим, что Александр Мотрич, Армен Гарслян и Виктор Баранов представляют в заксобрании интересы своих предприятий уже не первый созыв. В округу №3 намерен выдвинуться действующий депутат и бывший секретарь «Единой России» Николай Демкин, говорят в его окружении. Впрочем, не исключается, что вместо ветерана пермской политики может в итоге почти на праймериз его сын — гендиректор ПЗСП Евгений Демкин.

Источники, знакомые с подготовкой кампании, полагают, что в новом созыве существенно изменится состав представителей структур «Газпрома» и «ЛУКОЙЛа», а также промышленных предприятий.

Интересы «Газпрома» в краевом парламенте, по информации осведомленных источников, могут представить гендиректор «Газпром межрегионгаз Пермь» Сергей Черезов и гендиректор «Газпром трансгаз Чайковский» Сергей Сусликов. Не исключено, что господин Черезов может выдвинуться по округу №24, где действующим депутатом является Сергей Ветошкин («Единая Россия»). По данным „Ъ-Прикамье“, господин Ветошкин пойдет в парламент по спискам. А господин Сусликов может баллотироваться по округу №22 справедливоросса Аркадия Непряхина. Вместе с тем, источник, близкий к «Газпром трансгаз Чайковский», сообщил „Ъ-Прикамье“, что руководитель предприятия еще раздумывает. Источник в газовой отрасли также подтвердил интерес господина Черезова к выборной кампании.

Отметим, что в первом созыве Законодательного собрания (2006–2011 годы) было сразу три представителя структур «Газпрома»: Андрей Агишев (на тот момент гендиректор ООО «Пермрегионгаз»), Сергей Черезов и Виктор Чичелов (возглавлял ООО «Газпром трансгаз Чайковский»).

«ЛУКОЙЛ-Пермь» может выдвинуть в краевой парламент кандидатов по трем округам: действующего депутата и гендиректора «ЛУКОЙЛ-Пермь» Олега Третьякова, представителя гендиректора «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» в Прикамье Надежду Лядову и Алексея Инюткина. Они могут выдвинуться как по одномандатным округам, так и войти в партсписок «Единой России». Сейчас у нефтяников четыре мандата. Ожидается, что на новые выборы не пойдет депутат по округу №4, советник представителя президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае Владимир Жуков. Его может сменить советник главы региона по строительным вопросам Павел Черепанов.

Ранее „Ъ-Прикамье“ писал, что ряд депутатов, уже не занимающих руководящих должностей на крупных краевых предприятиях и в региональных бизнес-структурах, не будут участвовать в предстоящих выборах. Среди них бывший гендиректор ПАО «Уралкалий» Дмитрий Осипов (округ №14), бывший управляющий директор ЗАО «Лысьвенский металлургический завод». Виктор Родионов (округ №18), экс-советник гендиректора ПАО «Мотовилихинские заводы» Алексей Антипов (округ №8), экс-гендиректор НПО «Искра» Владимир Шатров (округ №7), экс-гендиректор АО «КОРТРОС-Пермь» Николай Зуев (округ №10).

По некоторым округам, по словам собеседников „Ъ-Прикамье“, краевые власти нашли замену. Так, по округу №8 может выдвинуться депутат Пермской думы от «Единой России» Олег Бурдин, по округу господина Зуева — новый руководитель АО «КОРТРОС-Пермь» Анатолий Маховиков. Округа №7, 14, 18 и 25 остаются вакантными.

Также ожидается выдвижение депутата Пермской думы, главврача клинической больницы Свердловского района Александра Буторина по округу №5. Действующим депутатом по данному округу является Татьяна Шестакова («Единая Россия»). Еще один медик, главврач краевой детской клинической больницы Дмитрий Антонов может выдвинуться по округу управляющего директора «ОДК-СТАР» Сергея Попова (округ №11).

Также может смениться депутат по округу №2. Источники „Ъ-Прикамье“ не исключают, что здесь от партии власти может выдвинуться предприниматель Ирек Хазиев. Действующий парламентарий по данному округу и секретарь реготделения «Единой России» Вячеслав Григорьев может принять участие в выборах в составе партийного списка.

По округу №25, по словам собеседников, знакомых с ходом подготовки выборов, может выдвинуться депутат Госдумы РФ Игорь Шубин. Источник, близкий к краевым властям, эти сведения не подтверждает. Сам господин Шубин в беседе с корреспондентом „Ъ-Прикамье“ отметил, что пока не рассматривает такой вариант. «Но в жизни возможно все»,— добавил депутат.

Не исключается участие в выборах гендиректора «Уральского завода противогололедных материалов» Дмитрия Пылева. Он может выдвинуться по одному из округов. Отметим, основные активы предприятия расположены в Краснокамске. Депутатом от этого муниципалитета является единоросс Юрий Чечеткин.

Вячеслав Григорьев не стал комментировать „Ъ-Прикамье“ список вероятных кандидатов по одномандатным округам. «Можно обсуждать любые кандидатуры, но партия будет выдвигать только тех, кто победит на предварительном голосовании (праймериз)»,— заявил секретарь реготделения «Ежиной России».

Выборы в Законодательное собрание Пермского края запланированы на сентябрь, праи?мериз «Единои? России» — на маи?. Как сообщили „Ъ-Прикамье“ в избирательной комиссии Пермского края, на данный момент, «перенарезка» коснулась только двух округов. В декабре, в связи с изменением численности избирателеи?, ряд населенных пунктов округа №4 были переведены в округ №28. В краи?избиркоме добавили, что других перенарезок не планируется, так как для них нет основании?.

Тем не менее, источник, знакомый с подготовкой кампании, отмечает, что в нескольких округах могут смениться ответственные за проведение выборов территориальные комиссии. «В основном, это коснется тех округов, где планируется замена депутатов, что даст кандидатам дополнительные преимущества»,— отмечает собеседник.

Политический консультант Людмила Ознобишина полагает, что по итогам выборов состав краевого парламента обновится на 30%. «Реальное обновление, новые люди — это человек 20, остальные — парламентарии, перешедшие из партсписка в одномандатный округ, и наоборот, депутаты Пермской гордумы, отправившиеся на повышение, либо следствие ротации на предприятиях и в бизнесе»,— прогнозирует эксперт. «Наше законодательное собрание, скорее, „клуб директоров“, чем парламент лоббистов из муниципалитетов. Скорее всего, представление финансово-промышленных групп останется прежним, но к ним могут добавиться врачи как особо электоральная группа»,— добавляет Людмила Ознобишина.

Константин Кадочников, Вячеслав Суханов