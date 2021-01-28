На Кубани возбуждены уголовные дела по факту хищения квартир у пожилых граждан

В Краснодаре заведены уголовные дела в связи с незаконным переоформлением квартир, зарегистрированных на пожилых людей, сообщает пресс-служба прокуратуры края. Поводом для этого послужило обращение 86-летней жительницы краевой столицы, которая неожиданно для себя перестала быть владелицей собственного жилья.

Неприятный факт она узнала из квитанции по оплате ЖКУ за октябрь 2020 года, в которой в качестве собственника квартиры было указано незнакомое лицо. По этому поводу она обратилась в прокуратуру. Проверка подтвердила опасение пенсионерки, в Росреестре хранилась копия договора купли-продажи квартиры, заключенного между женщиной и покупателем. Согласно документу она якобы продала свою квартиру в апреле 2020 года за 1,85 млн руб.

При этом пожилая одинокая женщина договор купли-продажи не подписывала, с покупателем никогда не встречалась, денег ни от кого не получала. Кроме того, в ходе дополнительной прокурорской проверки выявлены еще четыре подобных факта лишения жилья одиноких граждан, возбуждены уголовные дела.

В Первомайский и Октябрьский районные суды Краснодара направлены исковые заявления о признании недействительными договоров купли-продажи недвижимости. Суды начнут их рассмотрение в начале февраля.

Андрей Ульченко