Кассация отклонила жалобу движения «Башкорт»

Шестой кассационный суд общей юрисдикции (находится в Самаре) оставил в силе решение Верховного суда Башкирии, который в мае 2020 года удовлетворил административный иск прокуратуры Башкирии о признании незарегистрированной общественной организации «Башкорт» экстремистской и запрете ее деятельности.

Как ранее сообщал "Ъ-Уфа", прокуратура настаивала на том, что в публичных выступлениях членов «Башкорт» были элементы экстремизма. Защита ответчика опровергала эти доводы, отвергая нарушения закона со стороны «Башкорт» и заявляя о фальсификации доказательств.

В сентябре четвертый апелляционный суд общей юрисдикции (Нижний Новгород) оставил жалобу ответчиков без удовлетворения.

Олег Вахитов