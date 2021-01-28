В Ростовской области ослаблены коронавирусные ограничения

Губернатор Ростовской области Василий Голубев внес изменения в постановление о коронавирусных ограничениях. Об этом сообщает пресс-служба губернатора. Изменения касаются работы предприятий общественного питания, а также организации работы театральных и музейных касс.

Согласно изменениям, с 1 февраля общепиту разрешено осуществлять работу с 07:00 до 00:00 часов. Работа театральных и музейных касс будет возобновлена. Обязательным условием для их работы будет соблюдение санитарных правил. Новым документом отменен запрет для ресурсоснабжающих организаций приостанавливать предоставление коммунальных услуг в случае неполной их оплаты потребителями.

Наталья Шинкарева