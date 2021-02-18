«Нам есть что сказать и без рекордов»

Руководитель часового направления Bvlgari Антуан Пан в индустрии механизмов давно. Долгое время он занимался развитием Bvlgari в Китае, а недавно возглавил часовой департамент в штаб-квартире в Швейцарии и теперь курирует все рынки. Bvlgari — бренд, который одним из первых заговорил о важности эмоциональной связи клиента с продуктом и об «эмпирической роскоши» (experiential luxury, создание люксовыми брендами ауры роскоши для пользователей их продуктов и услуг). Натела Поцхверия попросила господина Пана подробнее рассказать, что делает Bvlgari для установления эмоциональной связи с клиентами.

—В чем вы видите основное отличие Bvlgari от конкурентов?

—Кроме того, что мы восстанавливаем старинные римские памятники, славимся самыми жизнерадостными украшениями и установили шесть мировых рекордов? Думаю, все дело в том, что Bvlgari — итальянский бренд в первую очередь, а итальянцы как никто умеют радоваться жизни. Наши встречи с сотрудниками ювелирного департамента, который базируется в Италии и с которым мы ведем плотную работу,— всегда фейерверк. Они постоянно что-то придумывают, устраивают мозговой штурм, предлагают, делятся мыслями и находками — творческая мысль бьет ключом. Эта жажда жизни ощущается и в конечном продукте. А другое важное отличие — в том, что мы любим людей. Для нас во главе угла всегда будет стоять человек. Поэтому мы так быстро переориентировались, когда началась пандемия, и начали помогать людям всеми посильными способами. Жан-Кристоф Бабен очень тонко чувствует, что по-настоящему важно в тот или иной момент.

—Этот год показал, что вы очень социально ответственная компания…

—Да, в подтверждение моих слов о быстроте реагирования напомню, что мы стали выпускать антисептики и снабжать ими больницы в апреле 2020-го, почти сразу после появления коронавируса в Италии. Сейчас мы спонсируем ученых, которые разрабатывают лечение больных ковидом, вакцины от коронавируса и других вирусов. У нас этим занимается целая команда.

Для нас устойчивое развитие и социальная ответственность не пустой звук или уловка для улучшения имиджа.





Только моему департаменту это обходится в 200 тыс. франков в год. И я не жалею ни об одном потраченном раппене. Повторю — это только мой департамент. Сколько ежегодно тратит компания, мне неизвестно, но я точно знаю, что мы следуем самым высоким стандартам устойчивого развития — и речь не только об экономии электроэнергии или воды, это само собой разумеется. Мы поддерживаем гуманитарную организацию Save the Children уже больше 12 лет — передали им более 15 млн франков. И так далее…

—В истории Bvlgari много важных некоммерческих проектов, можно ли к их числу отнести модель Gerald Genta 50th Anniversary Arena Bi-Retro — часы, которые вы выпустили к 50-летию бренда Gerald Genta (Bvlgari приобрела бренд, созданный часовым инженером Джеральдом Джентой, в 2000 году.— «Коммерсантъ. Стиль»)?

—Все верно. Это действительно важная модель с точки зрения нашей истории и традиций часового мастерства, но никаких планов продаж моделей Gerald Genta у нас нет, мы лишь хотим воздать должное часовому гению. Есть человек, есть идеи — будут и узнаваемые модели. Линейку Gerald Genta мы запустили в память об уникальном изобретателе, и портить это начинание маркетингом или гонкой за продажами не планируем. Кстати, интересный нюанс. Мы обладаем правами на бренд, но не обладаем правами на его наследие — он ведь работал со столькими выдающимися компаниями! Таким образом, Bvlgari создает сообщество вокруг наследия, а это более тонкая материя, чем коммерческие показатели.

—Когда нам ждать унисекс-часы Bvlgari?

—Сложный вопрос. Мужские часы — треть нашего часового производства. Остальные 2/3 отданы женщинам. Octo, наш мужской флагман, часто просят сделать для женщин. Теоретически Octo можно рассматривать как унисекс-модель, но только если женское запястье не очень хрупкое и тонкое. Иногда просят мужские Serpenti — я не говорю, что этого никогда не будет, но пока мы над этим не работаем. Кто-то считает, что модель Bvlgari Aluminium — унисекс, но все-таки есть разница между унисекс-моделями и мужскими моделями, которые нравятся женщинам.

—Последние годы часовое направление Bvlgari ассоциируется с рекордами тонкости — как вы думаете, есть ли предел тонкости? Могут ли часы быть толщиной не больше миллиметра?

—Конечно, могут. Сделать такие тонкие часы уже не проблема. На одной выставке я видел невероятное: внутри игральной кости с помощью лазера мастер вырезал настоящий дом. Можете себе представить, насколько маленькими и тонкими были предметы интерьера. В конце концов, есть же чипы, роботехника, особые технологии, поэтому мой ответ на ваш вопрос: нет, лимита тонкости нет, но вряд ли эти часы будут сделаны на мануфактуре в Швейцарии, а их механизм сможет похвастаться звучным репетиром или турбийоном. С другой стороны, я много думаю об этом и говорю с моим коллегой Фабрицио Буонамассой, с нашим креативным директором и главным дизайнером. Человек не знает, где предел и есть ли он. В конце XVIII века ученые не верили, что пароходы смогут пересечь океан, но не прошло и двух десятилетий, как это случилось (первый парусный пароход под названием «Саванна», построенный в Америке, пересек Атлантику и 20 июня 1819 года прибыл в Ливерпуль.— «Коммерсантъ. Стиль»). Вот и в часовой индустрии так — кто знает, где предел?

—Вы не думали о том, что Bvlgari становится заложником своих рекордов? Журналисты, не успев обсудить один рекорд, тут же начинают требовать новых. Ни одна пресс-конференция не обходится без вопроса о будущих рекордах. Вас это не смущает?

—Если мы начнем ориентироваться на чьи-то ожидания, то не сможем мыслить масштабно и свободно, ничем себя не ограничивая. Ну не установим мы очередной рекорд, и что случится? Мы станем менее креативными и изобретательными? Рекорды — отличный повод пообщаться с прессой, экспертами и самыми преданными клиентами, но большинство наших клиентов слышали об одном, может, о двух рекордах. И если задать вопрос, чем славится Bvlgari, человеку вне индустрии, мало кто ответит, что рекордами тонкости. Но для мотивации команды такая гонка с самими собой полезна. Обогащает знания, развивает навыки и продвигает вперед исследования в области микромеханики. Для создания новых женских моделей это очень важно. Например, наши последние женские часы Diva Peacock — у трех новых моделей три разных калибра. Так что отсутствие новых рекордов меня не пугает, нам есть что сказать и без них.

—И в этом году без рекорда?

—Год только начался, всему свое время.