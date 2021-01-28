Выручка петербургских театров выросла на 26% после снятия ограничений

Петербургские театры нарастили выручку после снятия ограничений на работу из-за пандемии. За период с 22 по 24 января их оборот составил 18,5 млн рублей, что на 26% больше по сравнению с прошлым уикендом, следует из статистики эквайрингового бизнеса ВТБ. Рост спроса на билеты отмечается в музеях (на 60%) и кинотеатрах (на 43%).

В столице оборот театров за этот же период достиг 79 млн рублей

В пресс-службе бака добавили, что на фоне смягчения ограничений выручка театров по стране выросла на 48%, кинотеатров на 20%, а музеев — на 73%.