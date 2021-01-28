России определили индекс восприятия коррупции

Россия поднялась до уровня Мали и Габона в индексе восприятия коррупции. Страна заняла 129-е место из 180. Список составляет организация Transparency International (российское представительство признано Минюстом РФ иностранным агентом). При этом годом ранее Россия была на восемь позиций ниже. В этот раз страна показала лучший результат за пять лет. По данным исследования, главная проблема России — это отсутствие системной борьбы с коррупцией. Вместо этого аналитики видят лишь единичные уголовные дела и точечные изменения в законодательстве.

И в ближайшее время ситуация едва ли улучшится, полагает гендиректор «Transparency International Россия» Антон Поминов: «Мы берем вопросы, относящиеся к коррупции, у других организаций, таких как Всемирный банк, отдел аналитики журнала Economist, фонд Bertelsmann, приводим их к единой шкале и высчитываем среднее значение. Что касается России, кардинального улучшения не произошло, то есть иногда мы теряем один балл, иногда два набираем. Наверное, глупо отрицать, что с 2008-2010 года у нас внедрили несколько решений, прежде всего технологических, которые частично упростили жизнь обычным россиянам при общении с государством. Мы меньше стоим в очередях для оформления паспорта, что-то в ГИБДД изменилось, проще стало с электронными очередями в школы, детские сады.

Но, с другой стороны, мы видим, что политической конкуренции особо нету, много гражданских расследований. Естественно, так как обновления политической системы не происходит, это отражается на индексе восприятия коррупции, это причина, по которой мы находимся в нижней трети списка. Индекс восприятия коррупции математически очень сильно связан, грубо говоря, со всем хорошим. Чем лучше страна с точки зрения индекса восприятия коррупции, тем выше в ней продолжительность жизни, ВВП на душу населения, ниже неравенство в доходах».

Невысокое положение России в индексе восприятия коррупции существенно снижает темпы роста экономики, отметил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий: «Одна из острейших проблем российской экономики — это низкий уровень инвестиций. Для инвестиций необходимо доверие инвесторов, понимание, что они за свои средства получат какую-то разумную отдачу. Дело Калви наглядно показало иностранным инвесторам, что этот индекс восприятия коррупции и инвестиционный климат — это не какие-то абстрактные понятия, а вполне конкретные вещи, которые ударяют по иностранным инвесторам.

Совершенно очевидно, что долгосрочные, неспекулятивные иностранные инвестиции, в которых мы заинтересованы, пока будет сохраняться такой климат и такой уровень коррупции в России, широким потоком, конечно, не пойдут.

И более того, те иностранные деньги, которые еще сохраняются в России, будут из нее уходить. Инвестиционный патриотизм подогревается законами, которые достаточно жестко относятся к выводу российского капитала за границу. Но все равно деньги россиян уходят за рубеж, мы это прекрасно видим, поэтому в любом случае будут недобраны проценты роста ВВП».

Согласно индексу Transparency International, наименее коррумпированными странами на можно считать Данию и Новую Зеландию. Следом идут Финляндия, Сингапур, Швеция и Швейцария.

Сергей Гусев