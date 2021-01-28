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Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-5 рейтинга самых доходных онлайн-вкладов

Вклад «Доход» Банка УРАЛСИБ вошел в Топ-5 рейтинга самых доходных онлайн-вкладов, опубликованного аналитическим агентством Frank RG

В рейтинг вошли стандартные рублевые депозиты для открытого рынка (массовый сегмент) с самыми высокими ставками, которые можно открыть удаленно: в интернет-банке, мобильном приложении, банкомате или колл-центре. Сумма вклада – 100 тысяч рублей, срок – 1 год. Эксперты анализировали предложения банков из Топ-30 по объему портфеля депозитов на 01.11.2020 г.

Более подробно узнать об условиях вклада «Доход», а также о других депозитных продуктах можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

ПАО «БАНК УРАЛСИБ»


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