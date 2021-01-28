На Дону в 2020 году зафиксирован самый высокий уровень смертности за 10 лет

В 2020 году в Ростовской области было зарегистрировано 64 277 смертей, что на 14,7% больше, чем в 2019 году (56 021 смерть). Об этом сообщается в отчете ЗАГС, опубликованном на сайте правительства региона. Согласно документу, уровень смертности в прошлом году превысил показатель 2010 года, который ранее был самым высоким — 63 315 смертей.

В 2020 году в регионе родилось 36 867 детей: на 1314 меньше, чем в 2019 году. В прошлом году показатель рождаемости тоже является самым низким за 10 лет. Наиболее высокий показатель рождаемости был достигнут в 2014 году (52 251 детей).

Наталья Шинкарева