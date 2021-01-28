В Сочи введут штрафы за навязывание морских прогулок и экскурсий

Администрация Сочи к началу нового курортного сезона планирует урегулировать работу промоутеров и ввести штраф за навязывание отдыхающим морских прогулок и экскурсий. Об этом сообщает пресс-служба мэрии курорта.

В администрации отмечают, что в Сочи увеличилось количество жалоб и обращений о некачественном обслуживании, а также о фактах обмана от граждан и организаций, которые воспользовались услугами «зазывал».

По словам замглавы Сочи Владимира Пушкарева, на территории курорта в этом виду услуг работает более 300 человек – в основном, жители других регионов и государств, в т.ч. Абхазии. Они не имеют ни постоянной, ни временной регистрации в городе, также у них нет разрешения на трудовую деятельность.

«Демпингуя на экскурсионном рынке, они причиняют существенный вред фирмам, работающим в легальном правовом поле», – подчеркнул господин Пушкарев.

В связи с этим, ранее администрация города обратилась к законодательному собранию Краснодарского края с просьбой внести изменения в закон об административных правонарушениях и установить административную ответственность за приставание к гражданам и навязывание услуг в общественных местах.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в конце декабря депутаты Законодательного собрания Краснодарского края одобрили в первом чтении законопроект о введении штрафов за навязывание услуг в общественных местах. Размер штрафа составит 5 тыс. руб. Депутаты считают, что ужесточение административных требований положительно скажется на организации обслуживания и предоставления услуг туристам, а также в целом на репутации Краснодарского края.

Алексей Белянин