Назван новый самый старый дом Саратова

Определен новый самый старый частный каменный дом в Саратове. Соответствующая информация размещена в официальном аккаунте региона в соцсети «Вконтакте». Это строение по адресу улица Тулупная, 2 / улица Чернышевского, 221.

Управление по охране объектов культурного наследия области установило, что дом был построен до 1796 года.

Ранее самым старым частным каменным домом в Саратове считалось здание по адресу улица Лермонтова, 65. Однако точная дата его постройки до сих пор не известная - документальных доказательств существования дома Дьяконова ранее 19 века не найдено.

Марина Ковалева