Ярославская область получит 500 млн рублей на лечение детей со СМА

Ярославская область защитила заявку перед Минздравом России и региону будет выделено около 500 млн руб. для лечения детей, страдающих спинальной мышечной атрофией (СМА), сообщил на своей странице в соцсети «Вконтакте» губернатор Дмитрий Миронов.

Глава региона отметил, что помощь в лечении детей и обеспечении их дорогостоящими лекарствами оказывает образованный при министерстве здравоохранения России фонд «Круг добра». Денежные средства фонд получает за счет повышения ставки налога на доходы физических лиц для тех, чьи доходы превышают 5 млн руб. в год.

«Мы подали и успешно защитили заявку на лечение детей страдающих спинальной мышечной атрофией (СМА). В Ярославской области есть 12 человек с таким диагнозом. Общая стоимость годового лечения для них — около 500 млн руб. Теперь мы сможем помочь ребятам»,— написал Дмитрий Миронов.

Антон Антонов