Коронавирус меняет арендную концепцию

Короли российской недвижимости за прошлый год потеряли около четверти своего дохода. Forbes опубликовал рейтинг крупнейших рантье страны. Еще никогда арендный доход не падал столь драматично, отмечает издание. Если в 2019 году владельцы коммерческой недвижимости получили со своих арендаторов совокупно $7,7 млрд, то в 2020-м не набрали и 6 млрд. Из-за пандемии несколько месяцев не работали торговые центры, стояли пустыми гостиницы, а из бизнес-центров арендаторы перебрались в домашние офисы.

Кому и сколько все-таки удалось заработать на сдаче недвижимости? Подробности — в справке “Ъ FM”:

Лидером списка Forbes стала «Киевская площадь», принадлежащая Году Нисанову и Зараху Илиеву. За прошлый год компания заработала на аренде $1,2 млрд. Крупнейшие объекты группы — «Фуд Сити» и ТЦ «Европейский». В октябре «Киевская площадь» открыла на месте Щелковского автовокзала торгово-пересадочный узел «Щелковский», арендопригодная площадь которого составляет 65 тыс. кв.м. Год Нисанов и Зарах Илиев занимаются редевелопментом спорткомплекса «Олимпийский». Над концепцией проекта стоимостью более $500 млн работают международные архитекторы, в том числе авторы ТЦ Dubai Mall. На втором месте — девелоперская группа «Ташир», которая работает не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге, Сочи и других городах. В портфеле группы — около 70 объектов, крупнейшие из них — «Рио» на Дмитровском шоссе, центр Kvartal West на Аминьевском шоссе и гостиница Novotel Moscow City на 360 номеров. Арендаторы называют «Ташир» одним из самых негибких арендодателей: в год пандемии девелопер крайне редко шел на уступки партнерам, взимая плату даже в те месяцы, когда действовал запрет на работу ТЦ в стране. За прошлый год «Ташир» сумел открыть многофункциональный центр в Москве, мебельный центр в Архангельске и торговый офисный центр в Калуге. Заработала группа около $600 млн. На третьем месте в списке арендодателей — группа «Сафмар». Крупнейшие объекты — отель Moscow Marriott Grand и торговый центр «Калейдоскоп». Компания активно развивает бизнес-центры в «Сколково», кроме того, ей принадлежит почти 1,5 млн кв. м складских площадей. Арендный доход «Сафмар» в прошлом году составил $460 млн. Новичок рейтинга — Владимир Евтушенков и его АФК «Система». Аналитики Forbes признались, что у корпорации много недвижимости, которая трудно поддается оценке. Например, ей принадлежат десятки офисных комплексов, перестроенных из телефонных станций советских времен. Общая площадь принадлежащей АФК «Система» коммерческой недвижимости превышает миллион квадратных метров. Крупнейшие объекты — гостиница «Космос» и бизнес-центр «Милютинский переулок, 5» недалеко от Лубянки. От своих арендаторов АФК «Система» в прошлом году получила $90 млн.

Рынок коммерческой недвижимости ожидает спад и в течение 2021 года, полагают эксперты. Особенно это касается офисов класса А. В ближайшие месяцы этот сегмент ждет трансформация — владельцы помещений и их арендаторы будут договариваться о новых условиях, сокращать площади и сроки аренды, считает генеральный директор консалтинговой компании DNA Realty Антон Белых: «Многие компании решили, что в принципе неплохо было бы оставить часть сотрудников на “удаленке” навсегда.

И сейчас съехали в основном мелкие компании, потому что у крупных десятилетние договоры с очень сложными условиями для расторжения, поэтому съезжают только те, кому уж совсем пригорело, и кто готов платить штрафы .

В перспективе, я думаю, что по офисам будет просадка, потому что работодатели распробовали “удаленку”: сотрудник сидит дома, ему не нужно место под столовую, не нужно организовывать рабочее место, оплачивать дорогой интернет.

Поэтому часть сотрудников, я думаю, оставят дома. Понятно, что полностью потребность в офисах никуда не денется, по-прежнему там будут заключаться и крупные сделки. Люди продолжат арендовать помещения, и даже будут строиться новые бизнес-центры, но ставки снизятся, а площади сократятся».

Эксперты прогнозируют активное развитие сегмента коворкингов в ближайшие годы. Этот формат станет компромиссным решением между традиционным офисом и удаленным домашним рабочим местом для сотрудника. В Москве сейчас почти 200 коворкингов. Работать в них могут 33 тыс. человек. Но, по данным аналитиков ЦИАН, потребность города в пять раз больше. Особым спросом пользуется такой формат как офис-хаб, пояснила президент Национальной ассоциации офисных операторов и коворкингов Татьяна Шараева: «Практика их работы показала, что работать на “удаленке” возможно, комфортно и продуктивно для компаний. Поэтому они как минимум в 30% площадей не нуждаются. Компаниям необходимо оптимизировать операционные затраты на офис, поэтому они идут в коворкинг: им нужно условно не 500 рабочих мест, а 300, 200 оставшихся же человек будут периодически приходить в офис. “Гибкий офис” предлагает закрепленные рабочие места и карточки, по которым сотрудники на “удаленке” могут периодически приходить на работу».

Готовы ли сотрудники попрощаться с дистанционным форматом Читать далее

По некоторым оценкам, аренда коворкинга обходится компаниям почти на 40% дешевле, чем содержание полноценного офиса.